Heroes Bee 88599990
Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
92 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 51%
Monex-Server5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
982
Gewinntrades:
679 (69.14%)
Verlusttrades:
303 (30.86%)
Bester Trade:
38.00 USD
Schlechtester Trade:
-34.01 USD
Bruttoprofit:
1 353.80 USD (112 784 pips)
Bruttoverlust:
-1 040.17 USD (82 094 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (29.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.39 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
32.94%
Max deposit load:
4.25%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.05
Long-Positionen:
499 (50.81%)
Short-Positionen:
483 (49.19%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-33.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.48 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.57%
Jahresprognose:
6.93%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.25 USD
Maximaler:
51.87 USD (23.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.72% (50.49 USD)
Kapital:
10.16% (105.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.m 714
GBPUSD.m 108
EURUSD.m 108
XAUUSD.m 42
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
USDCHF.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.m 248
GBPUSD.m 306
EURUSD.m -260
XAUUSD.m 19
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
USDCHF.m 14
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.m 26K
GBPUSD.m 14K
EURUSD.m -10K
XAUUSD.m 2.2K
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
USDCHF.m 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.00 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Heroes Bee 88599990
30 USD pro Monat
51%
0
0
USD
511
USD
92
99%
982
69%
33%
1.30
0.32
USD
16%
1:500
Kopieren

