Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
0 comentarios
Fiabilidad
89 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 51%
Monex-Server5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
976
Transacciones Rentables:
677 (69.36%)
Transacciones Irrentables:
299 (30.64%)
Mejor transacción:
28.02 USD
Peor transacción:
-34.01 USD
Beneficio Bruto:
1 301.61 USD (107 847 pips)
Pérdidas Brutas:
-989.98 USD (76 509 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (29.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.76 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
32.94%
Carga máxima del depósito:
4.25%
Último trade:
23 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
6.01
Transacciones Largas:
499 (51.13%)
Transacciones Cortas:
477 (48.87%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
1.92 USD
Pérdidas medias:
-3.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-33.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.48 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.21%
Pronóstico anual:
2.52%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.25 USD
Máxima:
51.87 USD (23.86%)
Reducción relativa:
De balance:
15.72% (50.49 USD)
De fondos:
10.16% (105.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.m 713
GBPUSD.m 107
EURUSD.m 107
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.m 259
GBPUSD.m 321
EURUSD.m -249
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.m 27K
GBPUSD.m 16K
EURUSD.m -9.3K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.02 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +29.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
