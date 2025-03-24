СигналыРазделы
Heru Barleanta

Heroes Bee 88599990

Heru Barleanta
0 отзывов
Надежность
89 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 51%
Monex-Server5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
976
Прибыльных трейдов:
677 (69.36%)
Убыточных трейдов:
299 (30.64%)
Лучший трейд:
28.02 USD
Худший трейд:
-34.01 USD
Общая прибыль:
1 301.61 USD (107 847 pips)
Общий убыток:
-989.98 USD (76 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (29.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.76 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
32.94%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
6.01
Длинных трейдов:
499 (51.13%)
Коротких трейдов:
477 (48.87%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
1.92 USD
Средний убыток:
-3.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-33.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.48 USD (5)
Прирост в месяц:
1.69%
Годовой прогноз:
20.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 USD
Максимальная:
51.87 USD (23.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.72% (50.49 USD)
По эквити:
10.16% (105.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.m 713
GBPUSD.m 107
EURUSD.m 107
XAUUSD.m 40
NZDUSD.m 3
USDCAD.m 3
AUDUSD.m 2
EURJPY.m 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.m 259
GBPUSD.m 321
EURUSD.m -249
XAUUSD.m -6
NZDUSD.m 11
USDCAD.m -9
AUDUSD.m -13
EURJPY.m -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.m 27K
GBPUSD.m 16K
EURUSD.m -9.3K
XAUUSD.m -338
NZDUSD.m 575
USDCAD.m -1.2K
AUDUSD.m -640
EURJPY.m -512
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.02 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +29.66 USD
Макс. убыток в серии: -33.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 12:41
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.02% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Heroes Bee 88599990
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
509
USD
89
99%
976
69%
33%
1.31
0.32
USD
16%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.