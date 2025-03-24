- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
976
Прибыльных трейдов:
677 (69.36%)
Убыточных трейдов:
299 (30.64%)
Лучший трейд:
28.02 USD
Худший трейд:
-34.01 USD
Общая прибыль:
1 301.61 USD (107 847 pips)
Общий убыток:
-989.98 USD (76 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (29.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.76 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
32.94%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
6.01
Длинных трейдов:
499 (51.13%)
Коротких трейдов:
477 (48.87%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
1.92 USD
Средний убыток:
-3.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-33.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.48 USD (5)
Прирост в месяц:
1.69%
Годовой прогноз:
20.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 USD
Максимальная:
51.87 USD (23.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.72% (50.49 USD)
По эквити:
10.16% (105.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|713
|GBPUSD.m
|107
|EURUSD.m
|107
|XAUUSD.m
|40
|NZDUSD.m
|3
|USDCAD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|EURJPY.m
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.m
|259
|GBPUSD.m
|321
|EURUSD.m
|-249
|XAUUSD.m
|-6
|NZDUSD.m
|11
|USDCAD.m
|-9
|AUDUSD.m
|-13
|EURJPY.m
|-3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.m
|27K
|GBPUSD.m
|16K
|EURUSD.m
|-9.3K
|XAUUSD.m
|-338
|NZDUSD.m
|575
|USDCAD.m
|-1.2K
|AUDUSD.m
|-640
|EURJPY.m
|-512
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.02 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +29.66 USD
Макс. убыток в серии: -33.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
509
USD
USD
89
99%
976
69%
33%
1.31
0.32
USD
USD
16%
1:500