Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 41%
FXCC1-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
756
Kârla kapanan işlemler:
602 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (20.37%)
En iyi işlem:
910.63 USD
En kötü işlem:
-392.36 USD
Brüt kâr:
9 006.27 USD (140 669 pips)
Brüt zarar:
-4 739.59 USD (105 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (3 091.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 091.47 USD (82)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.40%
Maks. mevduat yükü:
78.20%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.61
Alış işlemleri:
398 (52.65%)
Satış işlemleri:
358 (47.35%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
5.64 USD
Ortalama kâr:
14.96 USD
Ortalama zarar:
-30.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-181.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-785.85 USD (4)
Aylık büyüme:
1.50%
Yıllık tahmin:
18.19%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
903.76 USD
Maksimum:
1 180.42 USD (18.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.51% (1 180.42 USD)
Varlığa göre:
48.42% (6 212.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 45
AUDNZD 43
AUDUSD 40
USDCAD 37
NZDCAD 36
EURUSD 30
EURCHF 29
NZDUSD 23
EURGBP 22
GBPUSD 21
AUDCAD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
USDCHF 19
EURAUD 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
EURJPY 18
CHFJPY 18
AUDJPY 17
USDJPY 17
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPAUD 15
GBPCAD 14
AUDCHF 14
NZDCHF 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.5K
AUDNZD -6
AUDUSD 124
USDCAD -79
NZDCAD 86
EURUSD 118
EURCHF 120
NZDUSD 126
EURGBP 120
GBPUSD 104
AUDCAD 77
GBPCHF 213
GBPJPY 62
USDCHF 122
EURAUD 68
CADJPY 53
NZDJPY 27
EURJPY 37
CHFJPY 72
AUDJPY 31
USDJPY 62
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPAUD 47
GBPCAD 63
AUDCHF 83
NZDCHF 72
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 13K
AUDNZD -2.6K
AUDUSD 5.3K
USDCAD -9.8K
NZDCAD 3.8K
EURUSD 3.6K
EURCHF 1.5K
NZDUSD 3.1K
EURGBP 1.3K
GBPUSD 3.2K
AUDCAD 2.9K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 2.9K
EURAUD 2.3K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
EURJPY -5.1K
CHFJPY -1.2K
AUDJPY 1.9K
USDJPY 2.3K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 2.3K
GBPCAD 1.3K
AUDCHF -7
NZDCHF 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +910.63 USD
En kötü işlem: -392 USD
Maksimum ardışık kazanç: 82
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 091.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCC1-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
İnceleme yok
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 09:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 22:01
No swaps are charged
2025.09.08 22:01
No swaps are charged
2025.09.05 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.29 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
