- 자본
- 축소
트레이드:
811
이익 거래:
638 (78.66%)
손실 거래:
173 (21.33%)
최고의 거래:
910.63 USD
최악의 거래:
-392.36 USD
총 수익:
11 314.23 USD (151 590 pips)
총 손실:
-7 192.77 USD (128 940 pips)
연속 최대 이익:
82 (3 091.47 USD)
연속 최대 이익:
3 091.47 USD (82)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.40%
최대 입금량:
78.20%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
3.49
롱(주식매수):
426 (52.53%)
숏(주식차입매도):
385 (47.47%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
5.08 USD
평균 이익:
17.73 USD
평균 손실:
-41.58 USD
연속 최대 손실:
10 (-181.73 USD)
연속 최대 손실:
-872.56 USD (4)
월별 성장률:
-0.26%
연간 예측:
-3.19%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
903.76 USD
최대한의:
1 180.42 USD (18.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.51% (1 180.42 USD)
자본금별:
48.89% (6 566.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|USDHKD
|55
|AUDNZD
|47
|AUDUSD
|42
|USDCAD
|39
|NZDCAD
|38
|EURCHF
|32
|EURUSD
|32
|EURGBP
|31
|NZDUSD
|25
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|21
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|20
|GBPJPY
|20
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|19
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|19
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|16
|GBPCAD
|16
|GBPAUD
|16
|CADCHF
|15
|AUDCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-208
|USDHKD
|2.8K
|AUDNZD
|-193
|AUDUSD
|127
|USDCAD
|-76
|NZDCAD
|92
|EURCHF
|183
|EURUSD
|123
|EURGBP
|-63
|NZDUSD
|130
|GBPUSD
|105
|EURJPY
|43
|AUDCAD
|79
|EURAUD
|70
|GBPCHF
|213
|GBPJPY
|62
|CADJPY
|54
|NZDJPY
|28
|USDCHF
|122
|NZDCHF
|-84
|CHFJPY
|72
|USDJPY
|63
|AUDJPY
|31
|EURCAD
|54
|GBPCAD
|64
|GBPAUD
|48
|CADCHF
|92
|AUDCHF
|83
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|USDHKD
|18K
|AUDNZD
|-8.4K
|AUDUSD
|5.6K
|USDCAD
|-9.9K
|NZDCAD
|4.1K
|EURCHF
|902
|EURUSD
|3.7K
|EURGBP
|-5.1K
|NZDUSD
|3.2K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-4.6K
|AUDCAD
|3.1K
|EURAUD
|2.5K
|GBPCHF
|-3.4K
|GBPJPY
|2.8K
|CADJPY
|2.5K
|NZDJPY
|2.1K
|USDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|-5.2K
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|2.4K
|AUDJPY
|1.9K
|EURCAD
|2.4K
|GBPCAD
|1.6K
|GBPAUD
|2.4K
|CADCHF
|2.2K
|AUDCHF
|-7
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +910.63 USD
최악의 거래: -392 USD
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 091.47 USD
연속 최대 손실: -181.73 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
111
78%
811
78%
96%
1.57
5.08
USD
USD
49%
1:500