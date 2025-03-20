시그널섹션
Kin Cheong Chan
0 리뷰
안정성
111
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
811
이익 거래:
638 (78.66%)
손실 거래:
173 (21.33%)
최고의 거래:
910.63 USD
최악의 거래:
-392.36 USD
총 수익:
11 314.23 USD (151 590 pips)
총 손실:
-7 192.77 USD (128 940 pips)
연속 최대 이익:
82 (3 091.47 USD)
연속 최대 이익:
3 091.47 USD (82)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.40%
최대 입금량:
78.20%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
3.49
롱(주식매수):
426 (52.53%)
숏(주식차입매도):
385 (47.47%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
5.08 USD
평균 이익:
17.73 USD
평균 손실:
-41.58 USD
연속 최대 손실:
10 (-181.73 USD)
연속 최대 손실:
-872.56 USD (4)
월별 성장률:
-0.26%
연간 예측:
-3.19%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
903.76 USD
최대한의:
1 180.42 USD (18.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.51% (1 180.42 USD)
자본금별:
48.89% (6 566.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 55
AUDNZD 47
AUDUSD 42
USDCAD 39
NZDCAD 38
EURCHF 32
EURUSD 32
EURGBP 31
NZDUSD 25
GBPUSD 22
EURJPY 21
AUDCAD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
CADJPY 19
NZDJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
EURCAD 16
GBPCAD 16
GBPAUD 16
CADCHF 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 127
USDCAD -76
NZDCAD 92
EURCHF 183
EURUSD 123
EURGBP -63
NZDUSD 130
GBPUSD 105
EURJPY 43
AUDCAD 79
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
CADJPY 54
NZDJPY 28
USDCHF 122
NZDCHF -84
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
EURCAD 54
GBPCAD 64
GBPAUD 48
CADCHF 92
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 18K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.6K
USDCAD -9.9K
NZDCAD 4.1K
EURCHF 902
EURUSD 3.7K
EURGBP -5.1K
NZDUSD 3.2K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -4.6K
AUDCAD 3.1K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
CADJPY 2.5K
NZDJPY 2.1K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
EURCAD 2.4K
GBPCAD 1.6K
GBPAUD 2.4K
CADCHF 2.2K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +910.63 USD
최악의 거래: -392 USD
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 091.47 USD
연속 최대 손실: -181.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCC1-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 12:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
