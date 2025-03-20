- Wachstum
Trades insgesamt:
793
Gewinntrades:
625 (78.81%)
Verlusttrades:
168 (21.19%)
Bester Trade:
910.63 USD
Schlechtester Trade:
-392.36 USD
Bruttoprofit:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Bruttoverlust:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (3 091.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 091.47 USD (82)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.40%
Max deposit load:
78.20%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
3.47
Long-Positionen:
419 (52.84%)
Short-Positionen:
374 (47.16%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
5.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-181.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-872.56 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-3.96%
Jahresprognose:
-48.08%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
903.76 USD
Maximaler:
1 180.42 USD (18.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.51% (1 180.42 USD)
Kapital:
48.89% (6 566.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|USDHKD
|52
|AUDNZD
|47
|AUDUSD
|41
|NZDCAD
|37
|USDCAD
|37
|EURCHF
|32
|EURGBP
|31
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|21
|GBPUSD
|21
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|20
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|18
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|16
|EURCAD
|15
|CADCHF
|15
|GBPCAD
|15
|AUDCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-208
|USDHKD
|2.8K
|AUDNZD
|-193
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|87
|USDCAD
|-79
|EURCHF
|183
|EURGBP
|-63
|EURUSD
|118
|NZDUSD
|126
|AUDCAD
|79
|GBPUSD
|104
|EURAUD
|70
|GBPCHF
|213
|GBPJPY
|62
|EURJPY
|38
|USDCHF
|122
|NZDCHF
|-84
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|27
|CHFJPY
|72
|USDJPY
|63
|AUDJPY
|31
|GBPAUD
|48
|EURCAD
|50
|CADCHF
|92
|GBPCAD
|64
|AUDCHF
|83
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|USDHKD
|17K
|AUDNZD
|-8.4K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|3.9K
|USDCAD
|-9.8K
|EURCHF
|902
|EURGBP
|-5.1K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDCAD
|3.1K
|GBPUSD
|3.2K
|EURAUD
|2.5K
|GBPCHF
|-3.4K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|-4.9K
|USDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|-5.2K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|2.4K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPAUD
|2.4K
|EURCAD
|2.2K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCAD
|1.5K
|AUDCHF
|-7
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +910.63 USD
Schlechtester Trade: -392 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 82
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 091.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -181.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCC1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
Keine Bewertungen
