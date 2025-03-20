SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Stable26
Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
109 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
793
Gewinntrades:
625 (78.81%)
Verlusttrades:
168 (21.19%)
Bester Trade:
910.63 USD
Schlechtester Trade:
-392.36 USD
Bruttoprofit:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Bruttoverlust:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (3 091.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 091.47 USD (82)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.40%
Max deposit load:
78.20%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
3.47
Long-Positionen:
419 (52.84%)
Short-Positionen:
374 (47.16%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
5.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-181.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-872.56 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-3.96%
Jahresprognose:
-48.08%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
903.76 USD
Maximaler:
1 180.42 USD (18.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.51% (1 180.42 USD)
Kapital:
48.89% (6 566.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +910.63 USD
Schlechtester Trade: -392 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 82
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 091.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -181.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCC1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.