Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 отзывов
Надежность
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
793
Прибыльных трейдов:
625 (78.81%)
Убыточных трейдов:
168 (21.19%)
Лучший трейд:
910.63 USD
Худший трейд:
-392.36 USD
Общая прибыль:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Общий убыток:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (3 091.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 091.47 USD (82)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.40%
Макс. загрузка депозита:
78.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
3.47
Длинных трейдов:
419 (52.84%)
Коротких трейдов:
374 (47.16%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.16 USD
Средняя прибыль:
17.96 USD
Средний убыток:
-42.46 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-181.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-872.56 USD (4)
Прирост в месяц:
-3.96%
Годовой прогноз:
-48.08%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
903.76 USD
Максимальная:
1 180.42 USD (18.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.51% (1 180.42 USD)
По эквити:
48.89% (6 566.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +910.63 USD
Худший трейд: -392 USD
Макс. серия выигрышей: 82
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 091.47 USD
Макс. убыток в серии: -181.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCC1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.