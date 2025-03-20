信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Stable26
Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0条评论
可靠性
109
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
793
盈利交易:
625 (78.81%)
亏损交易:
168 (21.19%)
最好交易:
910.63 USD
最差交易:
-392.36 USD
毛利:
11 227.33 USD (148 260 pips)
毛利亏损:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
最大连续赢利:
82 (3 091.47 USD)
最大连续盈利:
3 091.47 USD (82)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.40%
最大入金加载:
78.20%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 天
采收率:
3.47
长期交易:
419 (52.84%)
短期交易:
374 (47.16%)
利润因子:
1.57
预期回报:
5.16 USD
平均利润:
17.96 USD
平均损失:
-42.46 USD
最大连续失误:
10 (-181.73 USD)
最大连续亏损:
-872.56 USD (4)
每月增长:
-3.96%
年度预测:
-48.08%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
903.76 USD
最大值:
1 180.42 USD (18.51%)
相对跌幅:
结余:
18.51% (1 180.42 USD)
净值:
48.89% (6 566.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +910.63 USD
最差交易: -392 USD
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 091.47 USD
最大连续亏损: -181.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCC1-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Stable26
每月30 USD
40%
0
0
USD
13K
USD
109
78%
793
78%
96%
1.57
5.16
USD
49%
1:500
