- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
793
盈利交易:
625 (78.81%)
亏损交易:
168 (21.19%)
最好交易:
910.63 USD
最差交易:
-392.36 USD
毛利:
11 227.33 USD (148 260 pips)
毛利亏损:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
最大连续赢利:
82 (3 091.47 USD)
最大连续盈利:
3 091.47 USD (82)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.40%
最大入金加载:
78.20%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 天
采收率:
3.47
长期交易:
419 (52.84%)
短期交易:
374 (47.16%)
利润因子:
1.57
预期回报:
5.16 USD
平均利润:
17.96 USD
平均损失:
-42.46 USD
最大连续失误:
10 (-181.73 USD)
最大连续亏损:
-872.56 USD (4)
每月增长:
-3.96%
年度预测:
-48.08%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
903.76 USD
最大值:
1 180.42 USD (18.51%)
相对跌幅:
结余:
18.51% (1 180.42 USD)
净值:
48.89% (6 566.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|USDHKD
|52
|AUDNZD
|47
|AUDUSD
|41
|NZDCAD
|37
|USDCAD
|37
|EURCHF
|32
|EURGBP
|31
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|21
|GBPUSD
|21
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|20
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|18
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|16
|EURCAD
|15
|CADCHF
|15
|GBPCAD
|15
|AUDCHF
|14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-208
|USDHKD
|2.8K
|AUDNZD
|-193
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|87
|USDCAD
|-79
|EURCHF
|183
|EURGBP
|-63
|EURUSD
|118
|NZDUSD
|126
|AUDCAD
|79
|GBPUSD
|104
|EURAUD
|70
|GBPCHF
|213
|GBPJPY
|62
|EURJPY
|38
|USDCHF
|122
|NZDCHF
|-84
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|27
|CHFJPY
|72
|USDJPY
|63
|AUDJPY
|31
|GBPAUD
|48
|EURCAD
|50
|CADCHF
|92
|GBPCAD
|64
|AUDCHF
|83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|USDHKD
|17K
|AUDNZD
|-8.4K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|3.9K
|USDCAD
|-9.8K
|EURCHF
|902
|EURGBP
|-5.1K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDCAD
|3.1K
|GBPUSD
|3.2K
|EURAUD
|2.5K
|GBPCHF
|-3.4K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|-4.9K
|USDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|-5.2K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|2.4K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPAUD
|2.4K
|EURCAD
|2.2K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCAD
|1.5K
|AUDCHF
|-7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +910.63 USD
最差交易: -392 USD
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 091.47 USD
最大连续亏损: -181.73 USD
