Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 41%
FXCC1-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
756
Bénéfice trades:
602 (79.62%)
Perte trades:
154 (20.37%)
Meilleure transaction:
910.63 USD
Pire transaction:
-392.36 USD
Bénéfice brut:
9 006.27 USD (140 669 pips)
Perte brute:
-4 739.59 USD (105 545 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (3 091.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 091.47 USD (82)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
96.40%
Charge de dépôt maximale:
78.20%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.61
Longs trades:
398 (52.65%)
Courts trades:
358 (47.35%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
5.64 USD
Bénéfice moyen:
14.96 USD
Perte moyenne:
-30.78 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-181.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-785.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.50%
Prévision annuelle:
18.19%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
903.76 USD
Maximal:
1 180.42 USD (18.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.51% (1 180.42 USD)
Par fonds propres:
48.42% (6 212.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 45
AUDNZD 43
AUDUSD 40
USDCAD 37
NZDCAD 36
EURUSD 30
EURCHF 29
NZDUSD 23
EURGBP 22
GBPUSD 21
AUDCAD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
USDCHF 19
EURAUD 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
EURJPY 18
CHFJPY 18
AUDJPY 17
USDJPY 17
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPAUD 15
GBPCAD 14
AUDCHF 14
NZDCHF 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.5K
AUDNZD -6
AUDUSD 124
USDCAD -79
NZDCAD 86
EURUSD 118
EURCHF 120
NZDUSD 126
EURGBP 120
GBPUSD 104
AUDCAD 77
GBPCHF 213
GBPJPY 62
USDCHF 122
EURAUD 68
CADJPY 53
NZDJPY 27
EURJPY 37
CHFJPY 72
AUDJPY 31
USDJPY 62
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPAUD 47
GBPCAD 63
AUDCHF 83
NZDCHF 72
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 13K
AUDNZD -2.6K
AUDUSD 5.3K
USDCAD -9.8K
NZDCAD 3.8K
EURUSD 3.6K
EURCHF 1.5K
NZDUSD 3.1K
EURGBP 1.3K
GBPUSD 3.2K
AUDCAD 2.9K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 2.9K
EURAUD 2.3K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
EURJPY -5.1K
CHFJPY -1.2K
AUDJPY 1.9K
USDJPY 2.3K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 2.3K
GBPCAD 1.3K
AUDCHF -7
NZDCHF 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +910.63 USD
Pire transaction: -392 USD
Gains consécutifs maximales: 82
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +3 091.47 USD
Perte consécutive maximale: -181.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCC1-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
Aucun avis
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 09:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 22:01
No swaps are charged
2025.09.08 22:01
No swaps are charged
2025.09.05 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.29 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
