Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 41%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
602 (79.62%)
Loss Trade:
154 (20.37%)
Best Trade:
910.63 USD
Worst Trade:
-392.36 USD
Profitto lordo:
9 006.27 USD (140 669 pips)
Perdita lorda:
-4 739.59 USD (105 545 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (3 091.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 091.47 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.40%
Massimo carico di deposito:
78.20%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.61
Long Trade:
398 (52.65%)
Short Trade:
358 (47.35%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
5.64 USD
Profitto medio:
14.96 USD
Perdita media:
-30.78 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-181.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-785.85 USD (4)
Crescita mensile:
1.50%
Previsione annuale:
18.19%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
903.76 USD
Massimale:
1 180.42 USD (18.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.51% (1 180.42 USD)
Per equità:
48.42% (6 212.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 45
AUDNZD 43
AUDUSD 40
USDCAD 37
NZDCAD 36
EURUSD 30
EURCHF 29
NZDUSD 23
EURGBP 22
GBPUSD 21
AUDCAD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
USDCHF 19
EURAUD 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
EURJPY 18
CHFJPY 18
AUDJPY 17
USDJPY 17
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPAUD 15
GBPCAD 14
AUDCHF 14
NZDCHF 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.5K
AUDNZD -6
AUDUSD 124
USDCAD -79
NZDCAD 86
EURUSD 118
EURCHF 120
NZDUSD 126
EURGBP 120
GBPUSD 104
AUDCAD 77
GBPCHF 213
GBPJPY 62
USDCHF 122
EURAUD 68
CADJPY 53
NZDJPY 27
EURJPY 37
CHFJPY 72
AUDJPY 31
USDJPY 62
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPAUD 47
GBPCAD 63
AUDCHF 83
NZDCHF 72
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 13K
AUDNZD -2.6K
AUDUSD 5.3K
USDCAD -9.8K
NZDCAD 3.8K
EURUSD 3.6K
EURCHF 1.5K
NZDUSD 3.1K
EURGBP 1.3K
GBPUSD 3.2K
AUDCAD 2.9K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 2.9K
EURAUD 2.3K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
EURJPY -5.1K
CHFJPY -1.2K
AUDJPY 1.9K
USDJPY 2.3K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 2.3K
GBPCAD 1.3K
AUDCHF -7
NZDCHF 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +910.63 USD
Worst Trade: -392 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 091.47 USD
Massima perdita consecutiva: -181.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
Non ci sono recensioni
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 09:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 22:01
No swaps are charged
2025.09.08 22:01
No swaps are charged
2025.09.05 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.29 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
