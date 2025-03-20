SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Stable26
Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 comentários
Confiabilidade
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
793
Negociações com lucro:
625 (78.81%)
Negociações com perda:
168 (21.19%)
Melhor negociação:
910.63 USD
Pior negociação:
-392.36 USD
Lucro bruto:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Perda bruta:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (3 091.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 091.47 USD (82)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.40%
Depósito máximo carregado:
78.20%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
3.47
Negociações longas:
419 (52.84%)
Negociações curtas:
374 (47.16%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
5.16 USD
Lucro médio:
17.96 USD
Perda média:
-42.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-181.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-872.56 USD (4)
Crescimento mensal:
-3.96%
Previsão anual:
-48.08%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
903.76 USD
Máximo:
1 180.42 USD (18.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.51% (1 180.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.89% (6 566.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +910.63 USD
Pior negociação: -392 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 82
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 091.47 USD
Máxima perda consecutiva: -181.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCC1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
Sem comentários
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 12:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
