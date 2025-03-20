- Incremento
Total de Trades:
793
Transacciones Rentables:
625 (78.81%)
Transacciones Irrentables:
168 (21.19%)
Mejor transacción:
910.63 USD
Peor transacción:
-392.36 USD
Beneficio Bruto:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (3 091.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 091.47 USD (82)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.40%
Carga máxima del depósito:
78.20%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
3.47
Transacciones Largas:
419 (52.84%)
Transacciones Cortas:
374 (47.16%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
5.16 USD
Beneficio medio:
17.96 USD
Pérdidas medias:
-42.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-181.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-872.56 USD (4)
Crecimiento al mes:
-3.96%
Pronóstico anual:
-48.08%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
903.76 USD
Máxima:
1 180.42 USD (18.51%)
Reducción relativa:
De balance:
18.51% (1 180.42 USD)
De fondos:
48.89% (6 566.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|USDHKD
|52
|AUDNZD
|47
|AUDUSD
|41
|NZDCAD
|37
|USDCAD
|37
|EURCHF
|32
|EURGBP
|31
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|21
|GBPUSD
|21
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|20
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|18
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|16
|EURCAD
|15
|CADCHF
|15
|GBPCAD
|15
|AUDCHF
|14
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-208
|USDHKD
|2.8K
|AUDNZD
|-193
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|87
|USDCAD
|-79
|EURCHF
|183
|EURGBP
|-63
|EURUSD
|118
|NZDUSD
|126
|AUDCAD
|79
|GBPUSD
|104
|EURAUD
|70
|GBPCHF
|213
|GBPJPY
|62
|EURJPY
|38
|USDCHF
|122
|NZDCHF
|-84
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|27
|CHFJPY
|72
|USDJPY
|63
|AUDJPY
|31
|GBPAUD
|48
|EURCAD
|50
|CADCHF
|92
|GBPCAD
|64
|AUDCHF
|83
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|USDHKD
|17K
|AUDNZD
|-8.4K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|3.9K
|USDCAD
|-9.8K
|EURCHF
|902
|EURGBP
|-5.1K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDCAD
|3.1K
|GBPUSD
|3.2K
|EURAUD
|2.5K
|GBPCHF
|-3.4K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|-4.9K
|USDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|-5.2K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|2.4K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPAUD
|2.4K
|EURCAD
|2.2K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCAD
|1.5K
|AUDCHF
|-7
Mejor transacción: +910.63 USD
Peor transacción: -392 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 82
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +3 091.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -181.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCC1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FXCC1-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
40%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
109
78%
793
78%
96%
1.57
5.16
USD
USD
49%
1:500