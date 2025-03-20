SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Stable26
Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 comentarios
Fiabilidad
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
793
Transacciones Rentables:
625 (78.81%)
Transacciones Irrentables:
168 (21.19%)
Mejor transacción:
910.63 USD
Peor transacción:
-392.36 USD
Beneficio Bruto:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (3 091.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 091.47 USD (82)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.40%
Carga máxima del depósito:
78.20%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
3.47
Transacciones Largas:
419 (52.84%)
Transacciones Cortas:
374 (47.16%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
5.16 USD
Beneficio medio:
17.96 USD
Pérdidas medias:
-42.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-181.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-872.56 USD (4)
Crecimiento al mes:
-3.96%
Pronóstico anual:
-48.08%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
903.76 USD
Máxima:
1 180.42 USD (18.51%)
Reducción relativa:
De balance:
18.51% (1 180.42 USD)
De fondos:
48.89% (6 566.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +910.63 USD
Peor transacción: -392 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 82
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +3 091.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -181.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCC1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 12:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Stable26
30 USD al mes
40%
0
0
USD
13K
USD
109
78%
793
78%
96%
1.57
5.16
USD
49%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.