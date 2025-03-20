シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stable26
Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
レビュー0件
信頼性
109週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
793
利益トレード:
625 (78.81%)
損失トレード:
168 (21.19%)
ベストトレード:
910.63 USD
最悪のトレード:
-392.36 USD
総利益:
11 227.33 USD (148 260 pips)
総損失:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
最大連続の勝ち:
82 (3 091.47 USD)
最大連続利益:
3 091.47 USD (82)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.40%
最大入金額:
78.20%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
3.47
長いトレード:
419 (52.84%)
短いトレード:
374 (47.16%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
5.16 USD
平均利益:
17.96 USD
平均損失:
-42.46 USD
最大連続の負け:
10 (-181.73 USD)
最大連続損失:
-872.56 USD (4)
月間成長:
-3.96%
年間予想:
-48.08%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
903.76 USD
最大の:
1 180.42 USD (18.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.51% (1 180.42 USD)
エクイティによる:
48.89% (6 566.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +910.63 USD
最悪のトレード: -392 USD
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 091.47 USD
最大連続損失: -181.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCC1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
レビューなし
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 12:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください