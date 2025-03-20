- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
793
利益トレード:
625 (78.81%)
損失トレード:
168 (21.19%)
ベストトレード:
910.63 USD
最悪のトレード:
-392.36 USD
総利益:
11 227.33 USD (148 260 pips)
総損失:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
最大連続の勝ち:
82 (3 091.47 USD)
最大連続利益:
3 091.47 USD (82)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.40%
最大入金額:
78.20%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
3.47
長いトレード:
419 (52.84%)
短いトレード:
374 (47.16%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
5.16 USD
平均利益:
17.96 USD
平均損失:
-42.46 USD
最大連続の負け:
10 (-181.73 USD)
最大連続損失:
-872.56 USD (4)
月間成長:
-3.96%
年間予想:
-48.08%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
903.76 USD
最大の:
1 180.42 USD (18.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.51% (1 180.42 USD)
エクイティによる:
48.89% (6 566.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|USDHKD
|52
|AUDNZD
|47
|AUDUSD
|41
|NZDCAD
|37
|USDCAD
|37
|EURCHF
|32
|EURGBP
|31
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|21
|GBPUSD
|21
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|20
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|18
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|18
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|16
|EURCAD
|15
|CADCHF
|15
|GBPCAD
|15
|AUDCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-208
|USDHKD
|2.8K
|AUDNZD
|-193
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|87
|USDCAD
|-79
|EURCHF
|183
|EURGBP
|-63
|EURUSD
|118
|NZDUSD
|126
|AUDCAD
|79
|GBPUSD
|104
|EURAUD
|70
|GBPCHF
|213
|GBPJPY
|62
|EURJPY
|38
|USDCHF
|122
|NZDCHF
|-84
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|27
|CHFJPY
|72
|USDJPY
|63
|AUDJPY
|31
|GBPAUD
|48
|EURCAD
|50
|CADCHF
|92
|GBPCAD
|64
|AUDCHF
|83
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|USDHKD
|17K
|AUDNZD
|-8.4K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|3.9K
|USDCAD
|-9.8K
|EURCHF
|902
|EURGBP
|-5.1K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDCAD
|3.1K
|GBPUSD
|3.2K
|EURAUD
|2.5K
|GBPCHF
|-3.4K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|-4.9K
|USDCHF
|2.9K
|NZDCHF
|-5.2K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1.2K
|USDJPY
|2.4K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPAUD
|2.4K
|EURCAD
|2.2K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCAD
|1.5K
|AUDCHF
|-7
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +910.63 USD
最悪のトレード: -392 USD
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 091.47 USD
最大連続損失: -181.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCC1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
40%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
109
78%
793
78%
96%
1.57
5.16
USD
USD
49%
1:500