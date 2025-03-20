SignalsSections
Kin Cheong Chan

Stable26

Kin Cheong Chan
0 reviews
Reliability
109 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 40%
FXCC1-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
793
Profit Trades:
625 (78.81%)
Loss Trades:
168 (21.19%)
Best trade:
910.63 USD
Worst trade:
-392.36 USD
Gross Profit:
11 227.33 USD (148 260 pips)
Gross Loss:
-7 132.55 USD (127 414 pips)
Maximum consecutive wins:
82 (3 091.47 USD)
Maximal consecutive profit:
3 091.47 USD (82)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
96.40%
Max deposit load:
78.20%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
3.47
Long Trades:
419 (52.84%)
Short Trades:
374 (47.16%)
Profit Factor:
1.57
Expected Payoff:
5.16 USD
Average Profit:
17.96 USD
Average Loss:
-42.46 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-181.73 USD)
Maximal consecutive loss:
-872.56 USD (4)
Monthly growth:
-3.96%
Annual Forecast:
-48.08%
Algo trading:
78%
Drawdown by balance:
Absolute:
903.76 USD
Maximal:
1 180.42 USD (18.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.51% (1 180.42 USD)
By Equity:
48.89% (6 566.13 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 140
USDHKD 52
AUDNZD 47
AUDUSD 41
NZDCAD 37
USDCAD 37
EURCHF 32
EURGBP 31
EURUSD 30
NZDUSD 23
AUDCAD 21
GBPUSD 21
EURAUD 20
GBPCHF 20
GBPJPY 20
EURJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 19
CADJPY 18
NZDJPY 18
CHFJPY 18
USDJPY 18
AUDJPY 17
GBPAUD 16
EURCAD 15
CADCHF 15
GBPCAD 15
AUDCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -208
USDHKD 2.8K
AUDNZD -193
AUDUSD 125
NZDCAD 87
USDCAD -79
EURCHF 183
EURGBP -63
EURUSD 118
NZDUSD 126
AUDCAD 79
GBPUSD 104
EURAUD 70
GBPCHF 213
GBPJPY 62
EURJPY 38
USDCHF 122
NZDCHF -84
CADJPY 53
NZDJPY 27
CHFJPY 72
USDJPY 63
AUDJPY 31
GBPAUD 48
EURCAD 50
CADCHF 92
GBPCAD 64
AUDCHF 83
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.3K
USDHKD 17K
AUDNZD -8.4K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -9.8K
EURCHF 902
EURGBP -5.1K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.1K
AUDCAD 3.1K
GBPUSD 3.2K
EURAUD 2.5K
GBPCHF -3.4K
GBPJPY 2.8K
EURJPY -4.9K
USDCHF 2.9K
NZDCHF -5.2K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY -1.2K
USDJPY 2.4K
AUDJPY 1.9K
GBPAUD 2.4K
EURCAD 2.2K
CADCHF 2.2K
GBPCAD 1.5K
AUDCHF -7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +910.63 USD
Worst trade: -392 USD
Maximum consecutive wins: 82
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +3 091.47 USD
Maximal consecutive loss: -181.73 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FXCC1-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
No reviews
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 12:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
