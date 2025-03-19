SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Drmo1
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 613
Kârla kapanan işlemler:
801 (49.65%)
Zararla kapanan işlemler:
812 (50.34%)
En iyi işlem:
597.60 USD
En kötü işlem:
-311.29 USD
Brüt kâr:
53 980.87 USD (609 567 pips)
Brüt zarar:
-54 740.68 USD (696 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (54.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 228.65 USD (5)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
87.17%
Maks. mevduat yükü:
13.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
923 (57.22%)
Satış işlemleri:
690 (42.78%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
67.39 USD
Ortalama zarar:
-67.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
71 (-1 454.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 173.39 USD (18)
Aylık büyüme:
13.71%
Yıllık tahmin:
166.38%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 117.52 USD
Maksimum:
6 542.97 USD (45.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.29% (6 128.92 USD)
Varlığa göre:
5.14% (424.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1104
XAUUSD 483
EURJPY 16
CHFJPY 6
AUDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 5.2K
EURJPY -104
CHFJPY -442
AUDJPY -11
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 74K
EURJPY 393
CHFJPY -3.5K
AUDJPY -432
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +597.60 USD
En kötü işlem: -311 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +54.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 454.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
271 daha fazla...
test
İnceleme yok
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 07:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
