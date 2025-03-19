- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 613
Kârla kapanan işlemler:
801 (49.65%)
Zararla kapanan işlemler:
812 (50.34%)
En iyi işlem:
597.60 USD
En kötü işlem:
-311.29 USD
Brüt kâr:
53 980.87 USD (609 567 pips)
Brüt zarar:
-54 740.68 USD (696 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (54.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 228.65 USD (5)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
87.17%
Maks. mevduat yükü:
13.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
923 (57.22%)
Satış işlemleri:
690 (42.78%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
67.39 USD
Ortalama zarar:
-67.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
71 (-1 454.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 173.39 USD (18)
Aylık büyüme:
13.71%
Yıllık tahmin:
166.38%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 117.52 USD
Maksimum:
6 542.97 USD (45.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.29% (6 128.92 USD)
Varlığa göre:
5.14% (424.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1104
|XAUUSD
|483
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-5.4K
|XAUUSD
|5.2K
|EURJPY
|-104
|CHFJPY
|-442
|AUDJPY
|-11
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-156K
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|393
|CHFJPY
|-3.5K
|AUDJPY
|-432
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +597.60 USD
En kötü işlem: -311 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +54.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 454.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
