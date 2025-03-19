SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Drmo1
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 612
Bénéfice trades:
800 (49.62%)
Perte trades:
812 (50.37%)
Meilleure transaction:
597.60 USD
Pire transaction:
-311.29 USD
Bénéfice brut:
53 963.35 USD (608 605 pips)
Perte brute:
-54 740.68 USD (696 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (54.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 228.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
87.17%
Charge de dépôt maximale:
13.80%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
922 (57.20%)
Courts trades:
690 (42.80%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.48 USD
Bénéfice moyen:
67.45 USD
Perte moyenne:
-67.41 USD
Pertes consécutives maximales:
71 (-1 454.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 173.39 USD (18)
Croissance mensuelle:
8.90%
Prévision annuelle:
108.00%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 117.52 USD
Maximal:
6 542.97 USD (45.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.29% (6 128.92 USD)
Par fonds propres:
5.14% (424.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 1103
XAUUSD 483
EURJPY 16
CHFJPY 6
AUDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 5.2K
EURJPY -104
CHFJPY -442
AUDJPY -11
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -157K
XAUUSD 74K
EURJPY 393
CHFJPY -3.5K
AUDJPY -432
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +597.60 USD
Pire transaction: -311 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +54.93 USD
Perte consécutive maximale: -1 454.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
271 plus...
test
Aucun avis
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 07:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Drmo1
30 USD par mois
-29%
0
0
USD
5.9K
USD
30
66%
1 612
49%
87%
0.98
-0.48
USD
54%
1:50
Copier

