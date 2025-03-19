シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Drmo1
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 781
利益トレード:
876 (49.18%)
損失トレード:
905 (50.81%)
ベストトレード:
597.60 USD
最悪のトレード:
-350.49 USD
総利益:
70 637.75 USD (855 066 pips)
総損失:
-66 684.45 USD (868 353 pips)
最大連続の勝ち:
19 (54.93 USD)
最大連続利益:
2 378.29 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
82.80%
最大入金額:
13.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
1 044 (58.62%)
短いトレード:
737 (41.38%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
2.22 USD
平均利益:
80.64 USD
平均損失:
-73.68 USD
最大連続の負け:
71 (-1 454.28 USD)
最大連続損失:
-4 173.39 USD (18)
月間成長:
2.60%
年間予想:
31.52%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 117.52 USD
最大の:
6 542.97 USD (45.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.29% (6 128.92 USD)
エクイティによる:
5.14% (424.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 1109
XAUUSD 626
EURJPY 27
CHFJPY 8
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 9.9K
EURJPY 6
CHFJPY -420
AUDJPY -16
CADJPY -137
NZDJPY 122
USDJPY -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 145K
EURJPY 4.5K
CHFJPY -4.3K
AUDJPY -432
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +597.60 USD
最悪のトレード: -350 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +54.93 USD
最大連続損失: -1 454.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
test
レビューなし
2025.11.15 06:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Drmo1
30 USD/月
35%
0
0
USD
7.1K
USD
43
60%
1 781
49%
83%
1.05
2.22
USD
54%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください