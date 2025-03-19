- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 781
Negociações com lucro:
876 (49.18%)
Negociações com perda:
905 (50.81%)
Melhor negociação:
597.60 USD
Pior negociação:
-350.49 USD
Lucro bruto:
70 637.75 USD (855 066 pips)
Perda bruta:
-66 684.45 USD (868 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (54.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 378.29 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.80%
Depósito máximo carregado:
13.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
1 044 (58.62%)
Negociações curtas:
737 (41.38%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
2.22 USD
Lucro médio:
80.64 USD
Perda média:
-73.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
71 (-1 454.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 173.39 USD (18)
Crescimento mensal:
4.55%
Previsão anual:
55.20%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 117.52 USD
Máximo:
6 542.97 USD (45.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.29% (6 128.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.14% (424.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1109
|XAUUSD
|626
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|8
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|-5.4K
|XAUUSD
|9.9K
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|-420
|AUDJPY
|-16
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|USDJPY
|-66
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|-156K
|XAUUSD
|145K
|EURJPY
|4.5K
|CHFJPY
|-4.3K
|AUDJPY
|-432
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +597.60 USD
Pior negociação: -350 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +54.93 USD
Máxima perda consecutiva: -1 454.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 mais ...
