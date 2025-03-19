SinaisSeções
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 781
Negociações com lucro:
876 (49.18%)
Negociações com perda:
905 (50.81%)
Melhor negociação:
597.60 USD
Pior negociação:
-350.49 USD
Lucro bruto:
70 637.75 USD (855 066 pips)
Perda bruta:
-66 684.45 USD (868 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (54.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 378.29 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.80%
Depósito máximo carregado:
13.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
1 044 (58.62%)
Negociações curtas:
737 (41.38%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
2.22 USD
Lucro médio:
80.64 USD
Perda média:
-73.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
71 (-1 454.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 173.39 USD (18)
Crescimento mensal:
4.55%
Previsão anual:
55.20%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 117.52 USD
Máximo:
6 542.97 USD (45.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.29% (6 128.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.14% (424.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 1109
XAUUSD 626
EURJPY 27
CHFJPY 8
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 9.9K
EURJPY 6
CHFJPY -420
AUDJPY -16
CADJPY -137
NZDJPY 122
USDJPY -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 145K
EURJPY 4.5K
CHFJPY -4.3K
AUDJPY -432
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +597.60 USD
Pior negociação: -350 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +54.93 USD
Máxima perda consecutiva: -1 454.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
test
Sem comentários
2025.11.15 06:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
