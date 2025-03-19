SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Drmo1
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 613
Profit Trade:
801 (49.65%)
Loss Trade:
812 (50.34%)
Best Trade:
597.60 USD
Worst Trade:
-311.29 USD
Profitto lordo:
53 980.87 USD (609 567 pips)
Perdita lorda:
-54 740.68 USD (696 184 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (54.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 228.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
87.17%
Massimo carico di deposito:
13.80%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
923 (57.22%)
Short Trade:
690 (42.78%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
67.39 USD
Perdita media:
-67.41 USD
Massime perdite consecutive:
71 (-1 454.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 173.39 USD (18)
Crescita mensile:
6.79%
Previsione annuale:
82.40%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 117.52 USD
Massimale:
6 542.97 USD (45.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.29% (6 128.92 USD)
Per equità:
5.14% (424.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 1104
XAUUSD 483
EURJPY 16
CHFJPY 6
AUDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 5.2K
EURJPY -104
CHFJPY -442
AUDJPY -11
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 74K
EURJPY 393
CHFJPY -3.5K
AUDJPY -432
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +597.60 USD
Worst Trade: -311 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +54.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1 454.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
271 più
test
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Drmo1
30USD al mese
-27%
0
0
USD
6K
USD
30
66%
1 613
49%
87%
0.98
-0.47
USD
54%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.