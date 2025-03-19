- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 613
Profit Trade:
801 (49.65%)
Loss Trade:
812 (50.34%)
Best Trade:
597.60 USD
Worst Trade:
-311.29 USD
Profitto lordo:
53 980.87 USD (609 567 pips)
Perdita lorda:
-54 740.68 USD (696 184 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (54.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 228.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
87.17%
Massimo carico di deposito:
13.80%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
923 (57.22%)
Short Trade:
690 (42.78%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
67.39 USD
Perdita media:
-67.41 USD
Massime perdite consecutive:
71 (-1 454.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 173.39 USD (18)
Crescita mensile:
6.79%
Previsione annuale:
82.40%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 117.52 USD
Massimale:
6 542.97 USD (45.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.29% (6 128.92 USD)
Per equità:
5.14% (424.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1104
|XAUUSD
|483
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-5.4K
|XAUUSD
|5.2K
|EURJPY
|-104
|CHFJPY
|-442
|AUDJPY
|-11
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-156K
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|393
|CHFJPY
|-3.5K
|AUDJPY
|-432
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +597.60 USD
Worst Trade: -311 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +54.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1 454.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
