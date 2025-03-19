- 成长
交易:
1 779
盈利交易:
875 (49.18%)
亏损交易:
904 (50.82%)
最好交易:
597.60 USD
最差交易:
-350.49 USD
毛利:
70 507.20 USD (853 181 pips)
毛利亏损:
-66 543.05 USD (866 353 pips)
最大连续赢利:
19 (54.93 USD)
最大连续盈利:
2 378.29 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.80%
最大入金加载:
13.80%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.61
长期交易:
1 042 (58.57%)
短期交易:
737 (41.43%)
利润因子:
1.06
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
80.58 USD
平均损失:
-73.61 USD
最大连续失误:
71 (-1 454.28 USD)
最大连续亏损:
-4 173.39 USD (18)
每月增长:
3.06%
年度预测:
37.09%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
6 117.52 USD
最大值:
6 542.97 USD (45.00%)
相对跌幅:
结余:
54.29% (6 128.92 USD)
净值:
5.14% (424.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1109
|XAUUSD
|624
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|8
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-5.4K
|XAUUSD
|9.9K
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|-420
|AUDJPY
|-16
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|USDJPY
|-66
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-156K
|XAUUSD
|145K
|EURJPY
|4.5K
|CHFJPY
|-4.3K
|AUDJPY
|-432
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +597.60 USD
最差交易: -350 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +54.93 USD
最大连续亏损: -1 454.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
