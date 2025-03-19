СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Drmo1
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 778
Прибыльных трейдов:
875 (49.21%)
Убыточных трейдов:
903 (50.79%)
Лучший трейд:
597.60 USD
Худший трейд:
-350.49 USD
Общая прибыль:
70 507.20 USD (853 181 pips)
Общий убыток:
-66 401.65 USD (864 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (54.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 378.29 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
83.96%
Макс. загрузка депозита:
13.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
1 041 (58.55%)
Коротких трейдов:
737 (41.45%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
80.58 USD
Средний убыток:
-73.53 USD
Макс. серия проигрышей:
71 (-1 454.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 173.39 USD (18)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
50.69%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 117.52 USD
Максимальная:
6 542.97 USD (45.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.29% (6 128.92 USD)
По эквити:
5.14% (424.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 1109
XAUUSD 623
EURJPY 27
CHFJPY 8
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 10K
EURJPY 6
CHFJPY -420
AUDJPY -16
CADJPY -137
NZDJPY 122
USDJPY -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 147K
EURJPY 4.5K
CHFJPY -4.3K
AUDJPY -432
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.60 USD
Худший трейд: -350 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +54.93 USD
Макс. убыток в серии: -1 454.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
test
Нет отзывов
2025.11.15 06:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
