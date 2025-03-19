- Прирост
Всего трейдов:
1 778
Прибыльных трейдов:
875 (49.21%)
Убыточных трейдов:
903 (50.79%)
Лучший трейд:
597.60 USD
Худший трейд:
-350.49 USD
Общая прибыль:
70 507.20 USD (853 181 pips)
Общий убыток:
-66 401.65 USD (864 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (54.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 378.29 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
83.96%
Макс. загрузка депозита:
13.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
1 041 (58.55%)
Коротких трейдов:
737 (41.45%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
80.58 USD
Средний убыток:
-73.53 USD
Макс. серия проигрышей:
71 (-1 454.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 173.39 USD (18)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
50.69%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 117.52 USD
Максимальная:
6 542.97 USD (45.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.29% (6 128.92 USD)
По эквити:
5.14% (424.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1109
|XAUUSD
|623
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|8
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-5.4K
|XAUUSD
|10K
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|-420
|AUDJPY
|-16
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|USDJPY
|-66
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-156K
|XAUUSD
|147K
|EURJPY
|4.5K
|CHFJPY
|-4.3K
|AUDJPY
|-432
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.60 USD
Худший трейд: -350 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +54.93 USD
Макс. убыток в серии: -1 454.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
