Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 781
Transacciones Rentables:
876 (49.18%)
Transacciones Irrentables:
905 (50.81%)
Mejor transacción:
597.60 USD
Peor transacción:
-350.49 USD
Beneficio Bruto:
70 637.75 USD (855 066 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 684.45 USD (868 353 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (54.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 378.29 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
82.80%
Carga máxima del depósito:
13.80%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
1 044 (58.62%)
Transacciones Cortas:
737 (41.38%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
2.22 USD
Beneficio medio:
80.64 USD
Pérdidas medias:
-73.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
71 (-1 454.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 173.39 USD (18)
Crecimiento al mes:
4.55%
Pronóstico anual:
55.20%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 117.52 USD
Máxima:
6 542.97 USD (45.00%)
Reducción relativa:
De balance:
54.29% (6 128.92 USD)
De fondos:
5.14% (424.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 1109
XAUUSD 626
EURJPY 27
CHFJPY 8
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 9.9K
EURJPY 6
CHFJPY -420
AUDJPY -16
CADJPY -137
NZDJPY 122
USDJPY -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 145K
EURJPY 4.5K
CHFJPY -4.3K
AUDJPY -432
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +597.60 USD
Peor transacción: -350 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +54.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 454.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
test
No hay comentarios
2025.11.15 06:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Drmo1
30 USD al mes
35%
0
0
USD
7.1K
USD
43
60%
1 781
49%
83%
1.05
2.22
USD
54%
1:50
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.