트레이드:
1 793
이익 거래:
884 (49.30%)
손실 거래:
909 (50.70%)
최고의 거래:
597.60 USD
최악의 거래:
-350.49 USD
총 수익:
73 099.08 USD (890 606 pips)
총 손실:
-67 375.21 USD (878 140 pips)
연속 최대 이익:
19 (54.93 USD)
연속 최대 이익:
2 378.29 USD (8)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
81.24%
최대 입금량:
13.80%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
1 054 (58.78%)
숏(주식차입매도):
739 (41.22%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
3.19 USD
평균 이익:
82.69 USD
평균 손실:
-74.12 USD
연속 최대 손실:
71 (-1 454.28 USD)
연속 최대 손실:
-4 173.39 USD (18)
월별 성장률:
37.33%
연간 예측:
452.91%
Algo 트레이딩:
59%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 117.52 USD
최대한의:
6 542.97 USD (45.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.29% (6 128.92 USD)
자본금별:
5.14% (424.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1109
|XAUUSD
|638
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|8
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|-5.4K
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|-420
|AUDJPY
|-16
|CADJPY
|-137
|NZDJPY
|122
|USDJPY
|-66
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-156K
|XAUUSD
|170K
|EURJPY
|4.5K
|CHFJPY
|-4.3K
|AUDJPY
|-432
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
최고의 거래: +597.60 USD
최악의 거래: -350 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +54.93 USD
연속 최대 손실: -1 454.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
69%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
45
59%
1 793
49%
81%
1.08
3.19
USD
USD
54%
1:50