시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Drmo1
Martinus Dharmaraditya

Drmo1

Martinus Dharmaraditya
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 793
이익 거래:
884 (49.30%)
손실 거래:
909 (50.70%)
최고의 거래:
597.60 USD
최악의 거래:
-350.49 USD
총 수익:
73 099.08 USD (890 606 pips)
총 손실:
-67 375.21 USD (878 140 pips)
연속 최대 이익:
19 (54.93 USD)
연속 최대 이익:
2 378.29 USD (8)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
81.24%
최대 입금량:
13.80%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
1 054 (58.78%)
숏(주식차입매도):
739 (41.22%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
3.19 USD
평균 이익:
82.69 USD
평균 손실:
-74.12 USD
연속 최대 손실:
71 (-1 454.28 USD)
연속 최대 손실:
-4 173.39 USD (18)
월별 성장률:
37.33%
연간 예측:
452.91%
Algo 트레이딩:
59%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 117.52 USD
최대한의:
6 542.97 USD (45.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.29% (6 128.92 USD)
자본금별:
5.14% (424.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 1109
XAUUSD 638
EURJPY 27
CHFJPY 8
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY -5.4K
XAUUSD 12K
EURJPY 6
CHFJPY -420
AUDJPY -16
CADJPY -137
NZDJPY 122
USDJPY -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY -156K
XAUUSD 170K
EURJPY 4.5K
CHFJPY -4.3K
AUDJPY -432
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +597.60 USD
최악의 거래: -350 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +54.93 USD
연속 최대 손실: -1 454.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
test
리뷰 없음
2025.11.15 06:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 04:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 02:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Drmo1
월별 30 USD
69%
0
0
USD
8.6K
USD
45
59%
1 793
49%
81%
1.08
3.19
USD
54%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.