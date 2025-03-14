SinyallerBölümler
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
4xCube-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 046
Kârla kapanan işlemler:
5 151 (73.10%)
Zararla kapanan işlemler:
1 895 (26.89%)
En iyi işlem:
877.20 USD
En kötü işlem:
-3 331.89 USD
Brüt kâr:
47 068.44 USD (660 403 pips)
Brüt zarar:
-49 843.48 USD (535 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (291.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 001.26 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
152
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
3 375 (47.90%)
Satış işlemleri:
3 671 (52.10%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
9.14 USD
Ortalama zarar:
-26.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-165.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 861.83 USD (3)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
28.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 939.16 USD
Maksimum:
17 521.93 USD (57.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.19% (17 521.93 USD)
Varlığa göre:
60.63% (10 777.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDxx 2220
AUDCADxx 1886
EURGBPxx 1477
CHFJPYxx 302
USDCADxx 184
NZDUSDxx 168
USDCHFxx 151
EURAUDxx 134
GBPUSDxx 107
EURCADxx 98
AUDUSDxx 84
EURNZDxx 54
GBPAUDxx 39
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
GBPCADxx 27
XAUUSDxx 18
NZDCADxx 15
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDxx -11K
AUDCADxx -4.9K
EURGBPxx 1.1K
CHFJPYxx 3.4K
USDCADxx 2.2K
NZDUSDxx 1.7K
USDCHFxx 2.4K
EURAUDxx 153
GBPUSDxx 176
EURCADxx 148
AUDUSDxx 129
EURNZDxx 150
GBPAUDxx 22
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
GBPCADxx 24
XAUUSDxx 80
NZDCADxx 17
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDxx -14K
AUDCADxx 1.4K
EURGBPxx 26
CHFJPYxx 47K
USDCADxx 30K
NZDUSDxx 17K
USDCHFxx 24K
EURAUDxx -13K
GBPUSDxx 7.6K
EURCADxx -7.2K
AUDUSDxx 6.3K
EURNZDxx 14K
GBPAUDxx 2K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
GBPCADxx 1.7K
XAUUSDxx 3.8K
NZDCADxx 1.3K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +877.20 USD
En kötü işlem: -3 332 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +291.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.41% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
No swaps are charged
