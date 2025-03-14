SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / VERTIBILIZADO CTF
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 comentários
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 711
Negociações com lucro:
6 361 (73.02%)
Negociações com perda:
2 350 (26.98%)
Melhor negociação:
877.20 USD
Pior negociação:
-3 331.89 USD
Lucro bruto:
50 967.42 USD (816 600 pips)
Perda bruta:
-51 379.13 USD (630 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (291.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 001.26 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
44.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
4 133 (47.45%)
Negociações curtas:
4 578 (52.55%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
8.01 USD
Perda média:
-21.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-165.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 861.83 USD (3)
Crescimento mensal:
3.08%
Previsão anual:
37.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 939.16 USD
Máximo:
17 521.93 USD (57.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.19% (17 521.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.95% (13 342.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADxx 2375
EURUSDxx 2312
EURGBPxx 2138
CHFJPYxx 327
USDCADxx 264
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 175
USDCHFxx 175
GBPUSDxx 142
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 24
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.3K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 182
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 205
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 88
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -6.2K
EURGBPxx 12K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 39K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -9.7K
USDCHFxx 29K
GBPUSDxx 8.9K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 4.4K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +877.20 USD
Pior negociação: -3 332 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +291.09 USD
Máxima perda consecutiva: -165.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.09 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
