- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 711
Negociações com lucro:
6 361 (73.02%)
Negociações com perda:
2 350 (26.98%)
Melhor negociação:
877.20 USD
Pior negociação:
-3 331.89 USD
Lucro bruto:
50 967.42 USD (816 600 pips)
Perda bruta:
-51 379.13 USD (630 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (291.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 001.26 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
44.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
4 133 (47.45%)
Negociações curtas:
4 578 (52.55%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
8.01 USD
Perda média:
-21.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-165.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 861.83 USD (3)
Crescimento mensal:
3.08%
Previsão anual:
37.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 939.16 USD
Máximo:
17 521.93 USD (57.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.19% (17 521.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.95% (13 342.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2375
|EURUSDxx
|2312
|EURGBPxx
|2138
|CHFJPYxx
|327
|USDCADxx
|264
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|175
|USDCHFxx
|175
|GBPUSDxx
|142
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|24
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADxx
|-4.1K
|EURUSDxx
|-11K
|EURGBPxx
|1.6K
|CHFJPYxx
|3.6K
|USDCADxx
|2.3K
|NZDUSDxx
|1.8K
|EURAUDxx
|182
|USDCHFxx
|2.8K
|GBPUSDxx
|205
|AUDUSDxx
|159
|EURCADxx
|163
|GBPAUDxx
|-11
|GBPCADxx
|49
|EURNZDxx
|150
|CADCHFxx
|440
|AUDCHFxx
|585
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|88
|AUDNZDxx
|11
|EURCHFxx
|71
|XAGUSDxx
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADxx
|17K
|EURUSDxx
|-6.2K
|EURGBPxx
|12K
|CHFJPYxx
|52K
|USDCADxx
|39K
|NZDUSDxx
|18K
|EURAUDxx
|-9.7K
|USDCHFxx
|29K
|GBPUSDxx
|8.9K
|AUDUSDxx
|3.3K
|EURCADxx
|-5.3K
|GBPAUDxx
|1.2K
|GBPCADxx
|4.3K
|EURNZDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.9K
|AUDCHFxx
|3.6K
|NZDCADxx
|1.6K
|XAUUSDxx
|4.4K
|AUDNZDxx
|-264
|EURCHFxx
|591
|XAGUSDxx
|66
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +877.20 USD
Pior negociação: -3 332 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +291.09 USD
Máxima perda consecutiva: -165.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
