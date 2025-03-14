SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VERTIBILIZADO CTF
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
4xCube-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 046
Profit Trade:
5 151 (73.10%)
Loss Trade:
1 895 (26.89%)
Best Trade:
877.20 USD
Worst Trade:
-3 331.89 USD
Profitto lordo:
47 068.44 USD (660 403 pips)
Perdita lorda:
-49 843.48 USD (535 773 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (291.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 001.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.90%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
3 375 (47.90%)
Short Trade:
3 671 (52.10%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
9.14 USD
Perdita media:
-26.30 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-165.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 861.83 USD (3)
Crescita mensile:
2.89%
Previsione annuale:
35.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 939.16 USD
Massimale:
17 521.93 USD (57.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.19% (17 521.93 USD)
Per equità:
60.63% (10 777.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDxx 2220
AUDCADxx 1886
EURGBPxx 1477
CHFJPYxx 302
USDCADxx 184
NZDUSDxx 168
USDCHFxx 151
EURAUDxx 134
GBPUSDxx 107
EURCADxx 98
AUDUSDxx 84
EURNZDxx 54
GBPAUDxx 39
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
GBPCADxx 27
XAUUSDxx 18
NZDCADxx 15
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDxx -11K
AUDCADxx -4.9K
EURGBPxx 1.1K
CHFJPYxx 3.4K
USDCADxx 2.2K
NZDUSDxx 1.7K
USDCHFxx 2.4K
EURAUDxx 153
GBPUSDxx 176
EURCADxx 148
AUDUSDxx 129
EURNZDxx 150
GBPAUDxx 22
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
GBPCADxx 24
XAUUSDxx 80
NZDCADxx 17
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDxx -14K
AUDCADxx 1.4K
EURGBPxx 26
CHFJPYxx 47K
USDCADxx 30K
NZDUSDxx 17K
USDCHFxx 24K
EURAUDxx -13K
GBPUSDxx 7.6K
EURCADxx -7.2K
AUDUSDxx 6.3K
EURNZDxx 14K
GBPAUDxx 2K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
GBPCADxx 1.7K
XAUUSDxx 3.8K
NZDCADxx 1.3K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +877.20 USD
Worst Trade: -3 332 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +291.09 USD
Massima perdita consecutiva: -165.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.41% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VERTIBILIZADO CTF
999USD al mese
-14%
0
0
USD
17K
USD
29
99%
7 046
73%
100%
0.94
-0.39
USD
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.