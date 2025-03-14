SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VERTIBILIZADO CTF
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
4xCube-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 041
Bénéfice trades:
5 149 (73.12%)
Perte trades:
1 892 (26.87%)
Meilleure transaction:
877.20 USD
Pire transaction:
-3 331.89 USD
Bénéfice brut:
47 057.04 USD (660 153 pips)
Perte brute:
-49 830.15 USD (534 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (291.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 001.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
44.90%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
159
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
3 374 (47.92%)
Courts trades:
3 667 (52.08%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.39 USD
Bénéfice moyen:
9.14 USD
Perte moyenne:
-26.34 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-165.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 861.83 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.05%
Prévision annuelle:
37.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 939.16 USD
Maximal:
17 521.93 USD (57.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.19% (17 521.93 USD)
Par fonds propres:
60.63% (10 777.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDxx 2220
AUDCADxx 1885
EURGBPxx 1473
CHFJPYxx 302
USDCADxx 184
NZDUSDxx 168
USDCHFxx 151
EURAUDxx 134
GBPUSDxx 107
EURCADxx 98
AUDUSDxx 84
EURNZDxx 54
GBPAUDxx 39
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
GBPCADxx 27
XAUUSDxx 18
NZDCADxx 15
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDxx -11K
AUDCADxx -4.9K
EURGBPxx 1.1K
CHFJPYxx 3.4K
USDCADxx 2.2K
NZDUSDxx 1.7K
USDCHFxx 2.4K
EURAUDxx 153
GBPUSDxx 176
EURCADxx 148
AUDUSDxx 129
EURNZDxx 150
GBPAUDxx 22
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
GBPCADxx 24
XAUUSDxx 80
NZDCADxx 17
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDxx -14K
AUDCADxx 1.4K
EURGBPxx 745
CHFJPYxx 47K
USDCADxx 30K
NZDUSDxx 17K
USDCHFxx 24K
EURAUDxx -13K
GBPUSDxx 7.6K
EURCADxx -7.2K
AUDUSDxx 6.3K
EURNZDxx 14K
GBPAUDxx 2K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
GBPCADxx 1.7K
XAUUSDxx 3.8K
NZDCADxx 1.3K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +877.20 USD
Pire transaction: -3 332 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +291.09 USD
Perte consécutive maximale: -165.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.41% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VERTIBILIZADO CTF
999 USD par mois
-14%
0
0
USD
17K
USD
29
99%
7 041
73%
100%
0.94
-0.39
USD
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.