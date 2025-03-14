シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VERTIBILIZADO CTF
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
レビュー0件
42週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 711
利益トレード:
6 361 (73.02%)
損失トレード:
2 350 (26.98%)
ベストトレード:
877.20 USD
最悪のトレード:
-3 331.89 USD
総利益:
50 967.42 USD (816 600 pips)
総損失:
-51 379.13 USD (630 764 pips)
最大連続の勝ち:
31 (291.09 USD)
最大連続利益:
2 001.26 USD (4)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
44.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
4 133 (47.45%)
短いトレード:
4 578 (52.55%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
8.01 USD
平均損失:
-21.86 USD
最大連続の負け:
17 (-165.52 USD)
最大連続損失:
-7 861.83 USD (3)
月間成長:
3.08%
年間予想:
37.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 939.16 USD
最大の:
17 521.93 USD (57.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.19% (17 521.93 USD)
エクイティによる:
67.95% (13 342.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADxx 2375
EURUSDxx 2312
EURGBPxx 2138
CHFJPYxx 327
USDCADxx 264
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 175
USDCHFxx 175
GBPUSDxx 142
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 24
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.3K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 182
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 205
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 88
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -6.2K
EURGBPxx 12K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 39K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -9.7K
USDCHFxx 29K
GBPUSDxx 8.9K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 4.4K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +877.20 USD
最悪のトレード: -3 332 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +291.09 USD
最大連続損失: -165.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
