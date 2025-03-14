- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 711
利益トレード:
6 361 (73.02%)
損失トレード:
2 350 (26.98%)
ベストトレード:
877.20 USD
最悪のトレード:
-3 331.89 USD
総利益:
50 967.42 USD (816 600 pips)
総損失:
-51 379.13 USD (630 764 pips)
最大連続の勝ち:
31 (291.09 USD)
最大連続利益:
2 001.26 USD (4)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
44.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
4 133 (47.45%)
短いトレード:
4 578 (52.55%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
8.01 USD
平均損失:
-21.86 USD
最大連続の負け:
17 (-165.52 USD)
最大連続損失:
-7 861.83 USD (3)
月間成長:
3.08%
年間予想:
37.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 939.16 USD
最大の:
17 521.93 USD (57.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.19% (17 521.93 USD)
エクイティによる:
67.95% (13 342.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2375
|EURUSDxx
|2312
|EURGBPxx
|2138
|CHFJPYxx
|327
|USDCADxx
|264
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|175
|USDCHFxx
|175
|GBPUSDxx
|142
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|24
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADxx
|-4.1K
|EURUSDxx
|-11K
|EURGBPxx
|1.6K
|CHFJPYxx
|3.6K
|USDCADxx
|2.3K
|NZDUSDxx
|1.8K
|EURAUDxx
|182
|USDCHFxx
|2.8K
|GBPUSDxx
|205
|AUDUSDxx
|159
|EURCADxx
|163
|GBPAUDxx
|-11
|GBPCADxx
|49
|EURNZDxx
|150
|CADCHFxx
|440
|AUDCHFxx
|585
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|88
|AUDNZDxx
|11
|EURCHFxx
|71
|XAGUSDxx
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADxx
|17K
|EURUSDxx
|-6.2K
|EURGBPxx
|12K
|CHFJPYxx
|52K
|USDCADxx
|39K
|NZDUSDxx
|18K
|EURAUDxx
|-9.7K
|USDCHFxx
|29K
|GBPUSDxx
|8.9K
|AUDUSDxx
|3.3K
|EURCADxx
|-5.3K
|GBPAUDxx
|1.2K
|GBPCADxx
|4.3K
|EURNZDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.9K
|AUDCHFxx
|3.6K
|NZDCADxx
|1.6K
|XAUUSDxx
|4.4K
|AUDNZDxx
|-264
|EURCHFxx
|591
|XAGUSDxx
|66
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +877.20 USD
最悪のトレード: -3 332 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +291.09 USD
最大連続損失: -165.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
