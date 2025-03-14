- Прирост
Всего трейдов:
8 698
Прибыльных трейдов:
6 352 (73.02%)
Убыточных трейдов:
2 346 (26.97%)
Лучший трейд:
877.20 USD
Худший трейд:
-3 331.89 USD
Общая прибыль:
50 937.48 USD (815 499 pips)
Общий убыток:
-51 359.01 USD (629 159 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (291.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 001.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
44.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
129
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
4 128 (47.46%)
Коротких трейдов:
4 570 (52.54%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-21.89 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-165.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 861.83 USD (3)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 939.16 USD
Максимальная:
17 521.93 USD (57.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.19% (17 521.93 USD)
По эквити:
66.42% (13 039.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2375
|EURUSDxx
|2312
|EURGBPxx
|2134
|CHFJPYxx
|327
|USDCADxx
|264
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|175
|USDCHFxx
|175
|GBPUSDxx
|138
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|19
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|-4.1K
|EURUSDxx
|-11K
|EURGBPxx
|1.6K
|CHFJPYxx
|3.6K
|USDCADxx
|2.3K
|NZDUSDxx
|1.8K
|EURAUDxx
|182
|USDCHFxx
|2.8K
|GBPUSDxx
|207
|AUDUSDxx
|159
|EURCADxx
|163
|GBPAUDxx
|-11
|GBPCADxx
|49
|EURNZDxx
|150
|CADCHFxx
|440
|AUDCHFxx
|585
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|81
|AUDNZDxx
|11
|EURCHFxx
|71
|XAGUSDxx
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|17K
|EURUSDxx
|-6.2K
|EURGBPxx
|12K
|CHFJPYxx
|52K
|USDCADxx
|39K
|NZDUSDxx
|18K
|EURAUDxx
|-9.7K
|USDCHFxx
|29K
|GBPUSDxx
|10K
|AUDUSDxx
|3.3K
|EURCADxx
|-5.3K
|GBPAUDxx
|1.2K
|GBPCADxx
|4.3K
|EURNZDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.9K
|AUDCHFxx
|3.6K
|NZDCADxx
|1.6K
|XAUUSDxx
|3.9K
|AUDNZDxx
|-264
|EURCHFxx
|591
|XAGUSDxx
|66
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +877.20 USD
Худший трейд: -3 332 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +291.09 USD
Макс. убыток в серии: -165.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
