Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 698
Прибыльных трейдов:
6 352 (73.02%)
Убыточных трейдов:
2 346 (26.97%)
Лучший трейд:
877.20 USD
Худший трейд:
-3 331.89 USD
Общая прибыль:
50 937.48 USD (815 499 pips)
Общий убыток:
-51 359.01 USD (629 159 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (291.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 001.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
44.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
129
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
4 128 (47.46%)
Коротких трейдов:
4 570 (52.54%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-21.89 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-165.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 861.83 USD (3)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 939.16 USD
Максимальная:
17 521.93 USD (57.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.19% (17 521.93 USD)
По эквити:
66.42% (13 039.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 2375
EURUSDxx 2312
EURGBPxx 2134
CHFJPYxx 327
USDCADxx 264
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 175
USDCHFxx 175
GBPUSDxx 138
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 19
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.3K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 182
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 207
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 81
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -6.2K
EURGBPxx 12K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 39K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -9.7K
USDCHFxx 29K
GBPUSDxx 10K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 3.9K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +877.20 USD
Худший трейд: -3 332 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +291.09 USD
Макс. убыток в серии: -165.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.09 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
