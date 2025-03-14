信号部分
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
42
0 / 0 USD
增长自 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 698
盈利交易:
6 352 (73.02%)
亏损交易:
2 346 (26.97%)
最好交易:
877.20 USD
最差交易:
-3 331.89 USD
毛利:
50 937.48 USD (815 499 pips)
毛利亏损:
-51 359.01 USD (629 159 pips)
最大连续赢利:
31 (291.09 USD)
最大连续盈利:
2 001.26 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
44.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
124
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.02
长期交易:
4 128 (47.46%)
短期交易:
4 570 (52.54%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
8.02 USD
平均损失:
-21.89 USD
最大连续失误:
17 (-165.52 USD)
最大连续亏损:
-7 861.83 USD (3)
每月增长:
3.48%
年度预测:
42.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6 939.16 USD
最大值:
17 521.93 USD (57.19%)
相对跌幅:
结余:
57.19% (17 521.93 USD)
净值:
67.50% (13 251.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADxx 2375
EURUSDxx 2312
EURGBPxx 2134
CHFJPYxx 327
USDCADxx 264
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 175
USDCHFxx 175
GBPUSDxx 138
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 19
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.3K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 182
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 207
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 81
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -6.2K
EURGBPxx 12K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 39K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -9.7K
USDCHFxx 29K
GBPUSDxx 10K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 3.9K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +877.20 USD
最差交易: -3 332 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +291.09 USD
最大连续亏损: -165.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.09 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
