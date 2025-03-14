- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 698
盈利交易:
6 352 (73.02%)
亏损交易:
2 346 (26.97%)
最好交易:
877.20 USD
最差交易:
-3 331.89 USD
毛利:
50 937.48 USD (815 499 pips)
毛利亏损:
-51 359.01 USD (629 159 pips)
最大连续赢利:
31 (291.09 USD)
最大连续盈利:
2 001.26 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
44.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
124
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.02
长期交易:
4 128 (47.46%)
短期交易:
4 570 (52.54%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
8.02 USD
平均损失:
-21.89 USD
最大连续失误:
17 (-165.52 USD)
最大连续亏损:
-7 861.83 USD (3)
每月增长:
3.48%
年度预测:
42.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6 939.16 USD
最大值:
17 521.93 USD (57.19%)
相对跌幅:
结余:
57.19% (17 521.93 USD)
净值:
67.50% (13 251.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2375
|EURUSDxx
|2312
|EURGBPxx
|2134
|CHFJPYxx
|327
|USDCADxx
|264
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|175
|USDCHFxx
|175
|GBPUSDxx
|138
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|19
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|-4.1K
|EURUSDxx
|-11K
|EURGBPxx
|1.6K
|CHFJPYxx
|3.6K
|USDCADxx
|2.3K
|NZDUSDxx
|1.8K
|EURAUDxx
|182
|USDCHFxx
|2.8K
|GBPUSDxx
|207
|AUDUSDxx
|159
|EURCADxx
|163
|GBPAUDxx
|-11
|GBPCADxx
|49
|EURNZDxx
|150
|CADCHFxx
|440
|AUDCHFxx
|585
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|81
|AUDNZDxx
|11
|EURCHFxx
|71
|XAGUSDxx
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|17K
|EURUSDxx
|-6.2K
|EURGBPxx
|12K
|CHFJPYxx
|52K
|USDCADxx
|39K
|NZDUSDxx
|18K
|EURAUDxx
|-9.7K
|USDCHFxx
|29K
|GBPUSDxx
|10K
|AUDUSDxx
|3.3K
|EURCADxx
|-5.3K
|GBPAUDxx
|1.2K
|GBPCADxx
|4.3K
|EURNZDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.9K
|AUDCHFxx
|3.6K
|NZDCADxx
|1.6K
|XAUUSDxx
|3.9K
|AUDNZDxx
|-264
|EURCHFxx
|591
|XAGUSDxx
|66
- 入金加载
- 提取
最好交易: +877.20 USD
最差交易: -3 332 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +291.09 USD
最大连续亏损: -165.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
