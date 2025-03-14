시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VERTIBILIZADO CTF
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 리뷰
44
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 811
이익 거래:
6 432 (72.99%)
손실 거래:
2 379 (27.00%)
최고의 거래:
877.20 USD
최악의 거래:
-3 331.89 USD
총 수익:
51 234.29 USD (825 452 pips)
총 손실:
-51 549.03 USD (638 589 pips)
연속 최대 이익:
31 (291.09 USD)
연속 최대 이익:
2 001.26 USD (4)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
44.90%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
4 175 (47.38%)
숏(주식차입매도):
4 636 (52.62%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.04 USD
평균 이익:
7.97 USD
평균 손실:
-21.67 USD
연속 최대 손실:
17 (-165.52 USD)
연속 최대 손실:
-7 861.83 USD (3)
월별 성장률:
2.55%
연간 예측:
30.88%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 939.16 USD
최대한의:
17 521.93 USD (57.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.19% (17 521.93 USD)
자본금별:
68.82% (13 518.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADxx 2405
EURUSDxx 2313
EURGBPxx 2195
CHFJPYxx 328
USDCADxx 267
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 180
USDCHFxx 176
GBPUSDxx 142
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 26
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.4K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 180
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 205
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 94
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -5.4K
EURGBPxx 13K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 40K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -13K
USDCHFxx 30K
GBPUSDxx 8.9K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 5K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +877.20 USD
최악의 거래: -3 332 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +291.09 USD
연속 최대 손실: -165.52 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.09 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
