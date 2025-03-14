- 자본
- 축소
트레이드:
8 811
이익 거래:
6 432 (72.99%)
손실 거래:
2 379 (27.00%)
최고의 거래:
877.20 USD
최악의 거래:
-3 331.89 USD
총 수익:
51 234.29 USD (825 452 pips)
총 손실:
-51 549.03 USD (638 589 pips)
연속 최대 이익:
31 (291.09 USD)
연속 최대 이익:
2 001.26 USD (4)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
44.90%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
4 175 (47.38%)
숏(주식차입매도):
4 636 (52.62%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.04 USD
평균 이익:
7.97 USD
평균 손실:
-21.67 USD
연속 최대 손실:
17 (-165.52 USD)
연속 최대 손실:
-7 861.83 USD (3)
월별 성장률:
2.55%
연간 예측:
30.88%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 939.16 USD
최대한의:
17 521.93 USD (57.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.19% (17 521.93 USD)
자본금별:
68.82% (13 518.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2405
|EURUSDxx
|2313
|EURGBPxx
|2195
|CHFJPYxx
|328
|USDCADxx
|267
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|180
|USDCHFxx
|176
|GBPUSDxx
|142
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|26
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADxx
|-4.1K
|EURUSDxx
|-11K
|EURGBPxx
|1.6K
|CHFJPYxx
|3.6K
|USDCADxx
|2.4K
|NZDUSDxx
|1.8K
|EURAUDxx
|180
|USDCHFxx
|2.8K
|GBPUSDxx
|205
|AUDUSDxx
|159
|EURCADxx
|163
|GBPAUDxx
|-11
|GBPCADxx
|49
|EURNZDxx
|150
|CADCHFxx
|440
|AUDCHFxx
|585
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|94
|AUDNZDxx
|11
|EURCHFxx
|71
|XAGUSDxx
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADxx
|17K
|EURUSDxx
|-5.4K
|EURGBPxx
|13K
|CHFJPYxx
|52K
|USDCADxx
|40K
|NZDUSDxx
|18K
|EURAUDxx
|-13K
|USDCHFxx
|30K
|GBPUSDxx
|8.9K
|AUDUSDxx
|3.3K
|EURCADxx
|-5.3K
|GBPAUDxx
|1.2K
|GBPCADxx
|4.3K
|EURNZDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.9K
|AUDCHFxx
|3.6K
|NZDCADxx
|1.6K
|XAUUSDxx
|5K
|AUDNZDxx
|-264
|EURCHFxx
|591
|XAGUSDxx
|66
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +877.20 USD
최악의 거래: -3 332 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +291.09 USD
연속 최대 손실: -165.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
