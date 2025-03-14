SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / VERTIBILIZADO CTF
Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 Bewertungen
42 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 727
Gewinntrades:
6 370 (72.99%)
Verlusttrades:
2 357 (27.01%)
Bester Trade:
877.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 331.89 USD
Bruttoprofit:
51 012.11 USD (817 709 pips)
Bruttoverlust:
-51 417.65 USD (634 476 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (291.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 001.26 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
44.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
4 142 (47.46%)
Short-Positionen:
4 585 (52.54%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-165.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 861.83 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.87%
Jahresprognose:
34.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 939.16 USD
Maximaler:
17 521.93 USD (57.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.19% (17 521.93 USD)
Kapital:
68.82% (13 518.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADxx 2378
EURUSDxx 2312
EURGBPxx 2145
CHFJPYxx 328
USDCADxx 264
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 180
USDCHFxx 175
GBPUSDxx 142
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 24
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.3K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 180
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 205
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 88
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -6.2K
EURGBPxx 13K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 39K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -13K
USDCHFxx 29K
GBPUSDxx 8.9K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 4.4K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +877.20 USD
Schlechtester Trade: -3 332 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +291.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.09 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
