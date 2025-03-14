- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8 727
Gewinntrades:
6 370 (72.99%)
Verlusttrades:
2 357 (27.01%)
Bester Trade:
877.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 331.89 USD
Bruttoprofit:
51 012.11 USD (817 709 pips)
Bruttoverlust:
-51 417.65 USD (634 476 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (291.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 001.26 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
44.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
4 142 (47.46%)
Short-Positionen:
4 585 (52.54%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-165.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 861.83 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.87%
Jahresprognose:
34.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 939.16 USD
Maximaler:
17 521.93 USD (57.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.19% (17 521.93 USD)
Kapital:
68.82% (13 518.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2378
|EURUSDxx
|2312
|EURGBPxx
|2145
|CHFJPYxx
|328
|USDCADxx
|264
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|180
|USDCHFxx
|175
|GBPUSDxx
|142
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|24
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +877.20 USD
Schlechtester Trade: -3 332 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +291.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
