Andre Luiz Bravo De Barros

VERTIBILIZADO CTF

Andre Luiz Bravo De Barros
0 comentarios
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -2%
4xCube-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 711
Transacciones Rentables:
6 361 (73.02%)
Transacciones Irrentables:
2 350 (26.98%)
Mejor transacción:
877.20 USD
Peor transacción:
-3 331.89 USD
Beneficio Bruto:
50 967.42 USD (816 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-51 379.13 USD (630 764 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (291.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 001.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
44.90%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
4 133 (47.45%)
Transacciones Cortas:
4 578 (52.55%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
8.01 USD
Pérdidas medias:
-21.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-165.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 861.83 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.08%
Pronóstico anual:
37.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 939.16 USD
Máxima:
17 521.93 USD (57.19%)
Reducción relativa:
De balance:
57.19% (17 521.93 USD)
De fondos:
67.95% (13 342.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADxx 2375
EURUSDxx 2312
EURGBPxx 2138
CHFJPYxx 327
USDCADxx 264
NZDUSDxx 217
EURAUDxx 175
USDCHFxx 175
GBPUSDxx 142
AUDUSDxx 130
EURCADxx 109
GBPAUDxx 106
GBPCADxx 54
EURNZDxx 54
CADCHFxx 36
AUDCHFxx 30
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 24
AUDNZDxx 10
EURCHFxx 4
XAGUSDxx 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADxx -4.1K
EURUSDxx -11K
EURGBPxx 1.6K
CHFJPYxx 3.6K
USDCADxx 2.3K
NZDUSDxx 1.8K
EURAUDxx 182
USDCHFxx 2.8K
GBPUSDxx 205
AUDUSDxx 159
EURCADxx 163
GBPAUDxx -11
GBPCADxx 49
EURNZDxx 150
CADCHFxx 440
AUDCHFxx 585
NZDCADxx 27
XAUUSDxx 88
AUDNZDxx 11
EURCHFxx 71
XAGUSDxx 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADxx 17K
EURUSDxx -6.2K
EURGBPxx 12K
CHFJPYxx 52K
USDCADxx 39K
NZDUSDxx 18K
EURAUDxx -9.7K
USDCHFxx 29K
GBPUSDxx 8.9K
AUDUSDxx 3.3K
EURCADxx -5.3K
GBPAUDxx 1.2K
GBPCADxx 4.3K
EURNZDxx 14K
CADCHFxx 4.9K
AUDCHFxx 3.6K
NZDCADxx 1.6K
XAUUSDxx 4.4K
AUDNZDxx -264
EURCHFxx 591
XAGUSDxx 66
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +877.20 USD
Peor transacción: -3 332 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +291.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.09 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
