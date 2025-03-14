- Incremento
Total de Trades:
8 711
Transacciones Rentables:
6 361 (73.02%)
Transacciones Irrentables:
2 350 (26.98%)
Mejor transacción:
877.20 USD
Peor transacción:
-3 331.89 USD
Beneficio Bruto:
50 967.42 USD (816 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-51 379.13 USD (630 764 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (291.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 001.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
44.90%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
4 133 (47.45%)
Transacciones Cortas:
4 578 (52.55%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
8.01 USD
Pérdidas medias:
-21.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-165.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 861.83 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.08%
Pronóstico anual:
37.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 939.16 USD
Máxima:
17 521.93 USD (57.19%)
Reducción relativa:
De balance:
57.19% (17 521.93 USD)
De fondos:
67.95% (13 342.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|2375
|EURUSDxx
|2312
|EURGBPxx
|2138
|CHFJPYxx
|327
|USDCADxx
|264
|NZDUSDxx
|217
|EURAUDxx
|175
|USDCHFxx
|175
|GBPUSDxx
|142
|AUDUSDxx
|130
|EURCADxx
|109
|GBPAUDxx
|106
|GBPCADxx
|54
|EURNZDxx
|54
|CADCHFxx
|36
|AUDCHFxx
|30
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|24
|AUDNZDxx
|10
|EURCHFxx
|4
|XAGUSDxx
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADxx
|-4.1K
|EURUSDxx
|-11K
|EURGBPxx
|1.6K
|CHFJPYxx
|3.6K
|USDCADxx
|2.3K
|NZDUSDxx
|1.8K
|EURAUDxx
|182
|USDCHFxx
|2.8K
|GBPUSDxx
|205
|AUDUSDxx
|159
|EURCADxx
|163
|GBPAUDxx
|-11
|GBPCADxx
|49
|EURNZDxx
|150
|CADCHFxx
|440
|AUDCHFxx
|585
|NZDCADxx
|27
|XAUUSDxx
|88
|AUDNZDxx
|11
|EURCHFxx
|71
|XAGUSDxx
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADxx
|17K
|EURUSDxx
|-6.2K
|EURGBPxx
|12K
|CHFJPYxx
|52K
|USDCADxx
|39K
|NZDUSDxx
|18K
|EURAUDxx
|-9.7K
|USDCHFxx
|29K
|GBPUSDxx
|8.9K
|AUDUSDxx
|3.3K
|EURCADxx
|-5.3K
|GBPAUDxx
|1.2K
|GBPCADxx
|4.3K
|EURNZDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.9K
|AUDCHFxx
|3.6K
|NZDCADxx
|1.6K
|XAUUSDxx
|4.4K
|AUDNZDxx
|-264
|EURCHFxx
|591
|XAGUSDxx
|66
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +877.20 USD
Peor transacción: -3 332 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +291.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
