İşlemler:
1 437
Kârla kapanan işlemler:
579 (40.29%)
Zararla kapanan işlemler:
858 (59.71%)
En iyi işlem:
119.26 USD
En kötü işlem:
-213.36 USD
Brüt kâr:
7 321.98 USD (111 990 pips)
Brüt zarar:
-6 633.29 USD (86 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (128.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
66.72%
Maks. mevduat yükü:
105.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
621 (43.22%)
Satış işlemleri:
816 (56.78%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
12.65 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-36.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.62 USD (3)
Aylık büyüme:
-13.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.69 USD
Maksimum:
685.89 USD (54.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.25% (685.89 USD)
Varlığa göre:
65.32% (495.46 USD)
|EURUSD
|1437
|EURUSD
|689
|EURUSD
|25K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.26 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +128.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Ayda 50 USD
145%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
32
19%
1 437
40%
67%
1.10
0.48
USD
USD
65%
1:500