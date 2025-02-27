SinyallerBölümler
Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 145%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 437
Kârla kapanan işlemler:
579 (40.29%)
Zararla kapanan işlemler:
858 (59.71%)
En iyi işlem:
119.26 USD
En kötü işlem:
-213.36 USD
Brüt kâr:
7 321.98 USD (111 990 pips)
Brüt zarar:
-6 633.29 USD (86 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (128.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
66.72%
Maks. mevduat yükü:
105.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
621 (43.22%)
Satış işlemleri:
816 (56.78%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
12.65 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-36.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.62 USD (3)
Aylık büyüme:
-13.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.69 USD
Maksimum:
685.89 USD (54.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.25% (685.89 USD)
Varlığa göre:
65.32% (495.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 689
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.26 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +128.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
136 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
