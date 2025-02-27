СигналыРазделы
Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 21%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 777
Прибыльных трейдов:
675 (37.98%)
Убыточных трейдов:
1 102 (62.01%)
Лучший трейд:
119.26 USD
Худший трейд:
-213.36 USD
Общая прибыль:
7 598.82 USD (125 581 pips)
Общий убыток:
-7 056.64 USD (104 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (128.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
65.71%
Макс. загрузка депозита:
105.66%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
768 (43.22%)
Коротких трейдов:
1 009 (56.78%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
11.26 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-36.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-426.62 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.69 USD
Максимальная:
685.89 USD (54.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.28% (243.28 USD)
По эквити:
65.32% (495.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1777
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 542
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 21K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.26 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +128.37 USD
Макс. убыток в серии: -36.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
еще 136...
Нет отзывов
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TrendTradingEA
50 USD в месяц
21%
0
0
USD
142
USD
45
15%
1 777
37%
66%
1.07
0.31
USD
65%
1:500
