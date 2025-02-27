- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 777
Прибыльных трейдов:
675 (37.98%)
Убыточных трейдов:
1 102 (62.01%)
Лучший трейд:
119.26 USD
Худший трейд:
-213.36 USD
Общая прибыль:
7 598.82 USD (125 581 pips)
Общий убыток:
-7 056.64 USD (104 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (128.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
65.71%
Макс. загрузка депозита:
105.66%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
768 (43.22%)
Коротких трейдов:
1 009 (56.78%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
11.26 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-36.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-426.62 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.69 USD
Максимальная:
685.89 USD (54.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.28% (243.28 USD)
По эквити:
65.32% (495.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1777
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|542
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.26 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +128.37 USD
Макс. убыток в серии: -36.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Нет отзывов
