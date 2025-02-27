- 자본
- 축소
트레이드:
1 830
이익 거래:
697 (38.08%)
손실 거래:
1 133 (61.91%)
최고의 거래:
119.26 USD
최악의 거래:
-213.36 USD
총 수익:
7 617.41 USD (127 603 pips)
총 손실:
-7 081.30 USD (106 839 pips)
연속 최대 이익:
11 (128.37 USD)
연속 최대 이익:
236.53 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
64.52%
최대 입금량:
105.66%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
804 (43.93%)
숏(주식차입매도):
1 026 (56.07%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.29 USD
평균 이익:
10.93 USD
평균 손실:
-6.25 USD
연속 최대 손실:
45 (-36.82 USD)
연속 최대 손실:
-426.62 USD (3)
월별 성장률:
-15.72%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
15%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.69 USD
최대한의:
685.89 USD (54.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.28% (243.28 USD)
자본금별:
65.32% (495.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1830
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|536
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.26 USD
최악의 거래: -213 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +128.37 USD
연속 최대 손실: -36.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
16%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
47
15%
1 830
38%
65%
1.07
0.29
USD
USD
65%
1:500