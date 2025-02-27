- Crescita
Trade:
1 437
Profit Trade:
579 (40.29%)
Loss Trade:
858 (59.71%)
Best Trade:
119.26 USD
Worst Trade:
-213.36 USD
Profitto lordo:
7 321.98 USD (111 990 pips)
Perdita lorda:
-6 633.29 USD (86 669 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (128.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
66.72%
Massimo carico di deposito:
105.66%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
621 (43.22%)
Short Trade:
816 (56.78%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
12.65 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-36.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.62 USD (3)
Crescita mensile:
-18.22%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.69 USD
Massimale:
685.89 USD (54.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.25% (685.89 USD)
Per equità:
65.32% (495.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1437
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|689
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.26 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +128.37 USD
Massima perdita consecutiva: -36.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
