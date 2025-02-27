SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TrendTradingEA
Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 145%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 437
Profit Trade:
579 (40.29%)
Loss Trade:
858 (59.71%)
Best Trade:
119.26 USD
Worst Trade:
-213.36 USD
Profitto lordo:
7 321.98 USD (111 990 pips)
Perdita lorda:
-6 633.29 USD (86 669 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (128.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
66.72%
Massimo carico di deposito:
105.66%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
621 (43.22%)
Short Trade:
816 (56.78%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
12.65 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-36.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.62 USD (3)
Crescita mensile:
-18.22%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.69 USD
Massimale:
685.89 USD (54.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.25% (685.89 USD)
Per equità:
65.32% (495.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 689
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.26 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +128.37 USD
Massima perdita consecutiva: -36.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
136 più
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
