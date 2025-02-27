SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TrendTradingEA
Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 782
Negociações com lucro:
676 (37.93%)
Negociações com perda:
1 106 (62.07%)
Melhor negociação:
119.26 USD
Pior negociação:
-213.36 USD
Lucro bruto:
7 600.14 USD (125 718 pips)
Perda bruta:
-7 057.43 USD (104 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (128.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
64.52%
Depósito máximo carregado:
105.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
769 (43.15%)
Negociações curtas:
1 013 (56.85%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
11.24 USD
Perda média:
-6.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-36.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-426.62 USD (3)
Crescimento mensal:
-25.68%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.69 USD
Máximo:
685.89 USD (54.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.28% (243.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.32% (495.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1782
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.26 USD
Pior negociação: -213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +128.37 USD
Máxima perda consecutiva: -36.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
136 mais ...
Sem comentários
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TrendTradingEA
50 USD por mês
21%
0
0
USD
143
USD
45
15%
1 782
37%
65%
1.07
0.30
USD
65%
1:500
