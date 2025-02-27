- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 782
Negociações com lucro:
676 (37.93%)
Negociações com perda:
1 106 (62.07%)
Melhor negociação:
119.26 USD
Pior negociação:
-213.36 USD
Lucro bruto:
7 600.14 USD (125 718 pips)
Perda bruta:
-7 057.43 USD (104 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (128.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.53 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
64.52%
Depósito máximo carregado:
105.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
769 (43.15%)
Negociações curtas:
1 013 (56.85%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
11.24 USD
Perda média:
-6.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-36.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-426.62 USD (3)
Crescimento mensal:
-25.68%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.69 USD
Máximo:
685.89 USD (54.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.28% (243.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.32% (495.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.26 USD
Pior negociação: -213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +128.37 USD
Máxima perda consecutiva: -36.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
