- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 782
利益トレード:
676 (37.93%)
損失トレード:
1 106 (62.07%)
ベストトレード:
119.26 USD
最悪のトレード:
-213.36 USD
総利益:
7 600.14 USD (125 718 pips)
総損失:
-7 057.43 USD (104 620 pips)
最大連続の勝ち:
11 (128.37 USD)
最大連続利益:
236.53 USD (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
64.52%
最大入金額:
105.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.79
長いトレード:
769 (43.15%)
短いトレード:
1 013 (56.85%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
11.24 USD
平均損失:
-6.38 USD
最大連続の負け:
45 (-36.82 USD)
最大連続損失:
-426.62 USD (3)
月間成長:
-25.47%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.69 USD
最大の:
685.89 USD (54.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.28% (243.28 USD)
エクイティによる:
65.32% (495.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.26 USD
最悪のトレード: -213 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +128.37 USD
最大連続損失: -36.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
21%
0
0
USD
USD
143
USD
USD
45
15%
1 782
37%
65%
1.07
0.30
USD
USD
65%
1:500