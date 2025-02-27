- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 777
盈利交易:
675 (37.98%)
亏损交易:
1 102 (62.01%)
最好交易:
119.26 USD
最差交易:
-213.36 USD
毛利:
7 598.82 USD (125 581 pips)
毛利亏损:
-7 056.64 USD (104 565 pips)
最大连续赢利:
11 (128.37 USD)
最大连续盈利:
236.53 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
65.71%
最大入金加载:
105.66%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.79
长期交易:
768 (43.22%)
短期交易:
1 009 (56.78%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
11.26 USD
平均损失:
-6.40 USD
最大连续失误:
45 (-36.82 USD)
最大连续亏损:
-426.62 USD (3)
每月增长:
-26.60%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
15%
结余跌幅:
绝对:
32.69 USD
最大值:
685.89 USD (54.25%)
相对跌幅:
结余:
65.28% (243.28 USD)
净值:
65.32% (495.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1777
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|542
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.26 USD
最差交易: -213 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +128.37 USD
最大连续亏损: -36.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
21%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
45
15%
1 777
37%
66%
1.07
0.31
USD
USD
65%
1:500