Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 21%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 782
Transacciones Rentables:
676 (37.93%)
Transacciones Irrentables:
1 106 (62.07%)
Mejor transacción:
119.26 USD
Peor transacción:
-213.36 USD
Beneficio Bruto:
7 600.14 USD (125 718 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 057.43 USD (104 620 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (128.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
236.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
64.52%
Carga máxima del depósito:
105.66%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
769 (43.15%)
Transacciones Cortas:
1 013 (56.85%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
11.24 USD
Pérdidas medias:
-6.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-36.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-426.62 USD (3)
Crecimiento al mes:
-24.98%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.69 USD
Máxima:
685.89 USD (54.25%)
Reducción relativa:
De balance:
65.28% (243.28 USD)
De fondos:
65.32% (495.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1782
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.26 USD
Peor transacción: -213 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +128.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
otros 136...
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
