SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TrendTradingEA
Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 154%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 435
Bénéfice trades:
579 (40.34%)
Perte trades:
856 (59.65%)
Meilleure transaction:
119.26 USD
Pire transaction:
-213.36 USD
Bénéfice brut:
7 321.98 USD (111 990 pips)
Perte brute:
-6 623.15 USD (86 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (128.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
236.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
66.72%
Charge de dépôt maximale:
105.66%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
621 (43.28%)
Courts trades:
814 (56.72%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
12.65 USD
Perte moyenne:
-7.74 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-36.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-426.62 USD (3)
Croissance mensuelle:
-11.08%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.69 USD
Maximal:
685.89 USD (54.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.25% (685.89 USD)
Par fonds propres:
65.32% (495.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.26 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +128.37 USD
Perte consécutive maximale: -36.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
136 plus...
Aucun avis
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TrendTradingEA
50 USD par mois
154%
0
0
USD
299
USD
32
19%
1 435
40%
67%
1.10
0.49
USD
65%
1:500
Copier

