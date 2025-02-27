SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TrendTradingEA
Zhenjiang Wei

TrendTradingEA

Zhenjiang Wei
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 785
Gewinntrades:
679 (38.03%)
Verlusttrades:
1 106 (61.96%)
Bester Trade:
119.26 USD
Schlechtester Trade:
-213.36 USD
Bruttoprofit:
7 602.31 USD (125 951 pips)
Bruttoverlust:
-7 057.43 USD (104 620 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (128.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.53 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
64.52%
Max deposit load:
105.66%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
770 (43.14%)
Short-Positionen:
1 015 (56.86%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-36.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-426.62 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-24.33%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.69 USD
Maximaler:
685.89 USD (54.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.28% (243.28 USD)
Kapital:
65.32% (495.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1785
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 545
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.26 USD
Schlechtester Trade: -213 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +128.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarkets-Live20
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 293
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.57 × 1616
ICMarketsSC-Live10
0.73 × 341
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
Tickmill-Live05
0.84 × 230
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
noch 136 ...
Keine Bewertungen
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 06:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.29 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
