SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
220 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (13.73%)
En iyi işlem:
183.80 USD
En kötü işlem:
-20.03 USD
Brüt kâr:
3 448.68 USD (7 559 835 pips)
Brüt zarar:
-131.49 USD (136 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (450.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.85 USD (43)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
92.14%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
149.49
Alış işlemleri:
194 (76.08%)
Satış işlemleri:
61 (23.92%)
Kâr faktörü:
26.23
Beklenen getiri:
13.01 USD
Ortalama kâr:
15.68 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.19 USD (2)
Aylık büyüme:
5.54%
Yıllık tahmin:
67.25%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.19 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (6.02 USD)
Varlığa göre:
17.64% (1 442.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 219
BTCUSD 34
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2.6K
BTCUSD 716
USDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 260K
BTCUSD 7.2M
USDCAD -257
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.80 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +450.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 21" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

İnceleme yok
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.10 23:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 10:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 10:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 10:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.25 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.25 10:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TradeVesting 01
Ayda 100 USD
53%
0
0
USD
8.2K
USD
31
5%
255
86%
92%
26.22
13.01
USD
18%
1:500
