İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
220 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (13.73%)
En iyi işlem:
183.80 USD
En kötü işlem:
-20.03 USD
Brüt kâr:
3 448.68 USD (7 559 835 pips)
Brüt zarar:
-131.49 USD (136 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (450.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.85 USD (43)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
92.14%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
149.49
Alış işlemleri:
194 (76.08%)
Satış işlemleri:
61 (23.92%)
Kâr faktörü:
26.23
Beklenen getiri:
13.01 USD
Ortalama kâr:
15.68 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.19 USD (2)
Aylık büyüme:
5.54%
Yıllık tahmin:
67.25%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.19 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (6.02 USD)
Varlığa göre:
17.64% (1 442.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|219
|BTCUSD
|34
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|2.6K
|BTCUSD
|716
|USDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|260K
|BTCUSD
|7.2M
|USDCAD
|-257
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
En iyi işlem: +183.80 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +450.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 21" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
İnceleme yok
