SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 68%
XMGlobal-Real 21
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
299
Negociações com lucro:
257 (85.95%)
Negociações com perda:
42 (14.05%)
Melhor negociação:
183.80 USD
Pior negociação:
-20.03 USD
Lucro bruto:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Perda bruta:
-141.98 USD (151 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (450.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.85 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
94.14%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
196.68
Negociações longas:
231 (77.26%)
Negociações curtas:
68 (22.74%)
Fator de lucro:
31.74
Valor esperado:
14.60 USD
Lucro médio:
17.53 USD
Perda média:
-3.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.19 USD (2)
Crescimento mensal:
1.49%
Previsão anual:
18.09%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.19 USD (0.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (6.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.94% (5 124.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 248
BTCUSD 49
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 3.3K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 333K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +183.80 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +450.85 USD
Máxima perda consecutiva: -11.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 21" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

Sem comentários
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar