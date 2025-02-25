- Crescimento
Negociações:
299
Negociações com lucro:
257 (85.95%)
Negociações com perda:
42 (14.05%)
Melhor negociação:
183.80 USD
Pior negociação:
-20.03 USD
Lucro bruto:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Perda bruta:
-141.98 USD (151 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (450.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.85 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
94.14%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
196.68
Negociações longas:
231 (77.26%)
Negociações curtas:
68 (22.74%)
Fator de lucro:
31.74
Valor esperado:
14.60 USD
Lucro médio:
17.53 USD
Perda média:
-3.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.19 USD (2)
Crescimento mensal:
1.49%
Previsão anual:
18.09%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.19 USD (0.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (6.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.94% (5 124.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|248
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|3.3K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|333K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +183.80 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +450.85 USD
Máxima perda consecutiva: -11.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 21" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
