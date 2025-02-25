- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
299
盈利交易:
257 (85.95%)
亏损交易:
42 (14.05%)
最好交易:
183.80 USD
最差交易:
-20.03 USD
毛利:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
毛利亏损:
-141.98 USD (151 170 pips)
最大连续赢利:
43 (450.85 USD)
最大连续盈利:
450.85 USD (43)
夏普比率:
0.74
交易活动:
94.14%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 天
采收率:
196.68
长期交易:
231 (77.26%)
短期交易:
68 (22.74%)
利润因子:
31.74
预期回报:
14.60 USD
平均利润:
17.53 USD
平均损失:
-3.38 USD
最大连续失误:
3 (-11.79 USD)
最大连续亏损:
-22.19 USD (2)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.09%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.19 USD (0.56%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (6.02 USD)
净值:
44.94% (5 124.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|248
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|3.3K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|333K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.80 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +450.85 USD
最大连续亏损: -11.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 21 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
没有评论