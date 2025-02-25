信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
可靠性
44
0 / 0 USD
增长自 2025 68%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
299
盈利交易:
257 (85.95%)
亏损交易:
42 (14.05%)
最好交易:
183.80 USD
最差交易:
-20.03 USD
毛利:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
毛利亏损:
-141.98 USD (151 170 pips)
最大连续赢利:
43 (450.85 USD)
最大连续盈利:
450.85 USD (43)
夏普比率:
0.74
交易活动:
94.14%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 天
采收率:
196.68
长期交易:
231 (77.26%)
短期交易:
68 (22.74%)
利润因子:
31.74
预期回报:
14.60 USD
平均利润:
17.53 USD
平均损失:
-3.38 USD
最大连续失误:
3 (-11.79 USD)
最大连续亏损:
-22.19 USD (2)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.09%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.19 USD (0.56%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (6.02 USD)
净值:
44.94% (5 124.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 248
BTCUSD 49
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 3.3K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 333K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +183.80 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +450.85 USD
最大连续亏损: -11.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 21 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
