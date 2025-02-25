- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
299
利益トレード:
257 (85.95%)
損失トレード:
42 (14.05%)
ベストトレード:
183.80 USD
最悪のトレード:
-20.03 USD
総利益:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
総損失:
-141.98 USD (151 170 pips)
最大連続の勝ち:
43 (450.85 USD)
最大連続利益:
450.85 USD (43)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
94.14%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
196.68
長いトレード:
231 (77.26%)
短いトレード:
68 (22.74%)
プロフィットファクター:
31.74
期待されたペイオフ:
14.60 USD
平均利益:
17.53 USD
平均損失:
-3.38 USD
最大連続の負け:
3 (-11.79 USD)
最大連続損失:
-22.19 USD (2)
月間成長:
1.49%
年間予想:
18.09%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.19 USD (0.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (6.02 USD)
エクイティによる:
44.94% (5 124.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|248
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|3.3K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|333K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +183.80 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +450.85 USD
最大連続損失: -11.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 21"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
レビューなし