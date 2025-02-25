シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 68%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
299
利益トレード:
257 (85.95%)
損失トレード:
42 (14.05%)
ベストトレード:
183.80 USD
最悪のトレード:
-20.03 USD
総利益:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
総損失:
-141.98 USD (151 170 pips)
最大連続の勝ち:
43 (450.85 USD)
最大連続利益:
450.85 USD (43)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
94.14%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
196.68
長いトレード:
231 (77.26%)
短いトレード:
68 (22.74%)
プロフィットファクター:
31.74
期待されたペイオフ:
14.60 USD
平均利益:
17.53 USD
平均損失:
-3.38 USD
最大連続の負け:
3 (-11.79 USD)
最大連続損失:
-22.19 USD (2)
月間成長:
1.49%
年間予想:
18.09%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.19 USD (0.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (6.02 USD)
エクイティによる:
44.94% (5 124.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 248
BTCUSD 49
USDCAD 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 3.3K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 333K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +183.80 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +450.85 USD
最大連続損失: -11.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 21"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

レビューなし
