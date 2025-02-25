- Прирост
Всего трейдов:
299
Прибыльных трейдов:
257 (85.95%)
Убыточных трейдов:
42 (14.05%)
Лучший трейд:
183.80 USD
Худший трейд:
-20.03 USD
Общая прибыль:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Общий убыток:
-141.98 USD (151 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (450.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.85 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
94.14%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
196.68
Длинных трейдов:
231 (77.26%)
Коротких трейдов:
68 (22.74%)
Профит фактор:
31.74
Мат. ожидание:
14.60 USD
Средняя прибыль:
17.53 USD
Средний убыток:
-3.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.19 USD (2)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.09%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.19 USD (0.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (6.02 USD)
По эквити:
44.94% (5 124.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|248
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|3.3K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|333K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.80 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +450.85 USD
Макс. убыток в серии: -11.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 21" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
