СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 68%
XMGlobal-Real 21
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
299
Прибыльных трейдов:
257 (85.95%)
Убыточных трейдов:
42 (14.05%)
Лучший трейд:
183.80 USD
Худший трейд:
-20.03 USD
Общая прибыль:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Общий убыток:
-141.98 USD (151 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (450.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.85 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
94.14%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
196.68
Длинных трейдов:
231 (77.26%)
Коротких трейдов:
68 (22.74%)
Профит фактор:
31.74
Мат. ожидание:
14.60 USD
Средняя прибыль:
17.53 USD
Средний убыток:
-3.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.19 USD (2)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.09%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.19 USD (0.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (6.02 USD)
По эквити:
44.94% (5 124.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 248
BTCUSD 49
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 3.3K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 333K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.80 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +450.85 USD
Макс. убыток в серии: -11.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 21" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

Нет отзывов
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика