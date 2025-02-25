SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 68%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
299
Gewinntrades:
257 (85.95%)
Verlusttrades:
42 (14.05%)
Bester Trade:
183.80 USD
Schlechtester Trade:
-20.03 USD
Bruttoprofit:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Bruttoverlust:
-141.98 USD (151 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (450.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
450.85 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.74
Trading-Aktivität:
94.14%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
196.68
Long-Positionen:
231 (77.26%)
Short-Positionen:
68 (22.74%)
Profit-Faktor:
31.74
Mathematische Gewinnerwartung:
14.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-11.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.49%
Jahresprognose:
18.09%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.19 USD (0.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.29% (6.02 USD)
Kapital:
44.94% (5 124.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 248
BTCUSD 49
USDCAD 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 3.3K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 333K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +183.80 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +450.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 21" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

Keine Bewertungen
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
