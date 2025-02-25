Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 21" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XM.COM-Real 11 0.00 × 3 XMGlobal-Real 38 0.00 × 3 XMGlobal-Real 26 0.00 × 8 XMGlobal-Real 17 0.33 × 9 XMGlobal-Real 20 0.40 × 35 XMUK-Real 17 0.50 × 4 XMGlobal-Real 2 0.50 × 2 XMGlobal-Real 18 0.58 × 553 XMGlobal-Real 21 0.78 × 397 XMGlobal-Real 35 1.00 × 2 RoboForex-Pro-3 1.89 × 71 GemTrade-Live6 1.97 × 176 EquitiGroup-Live 2.38 × 8 RoboForex-Pro-4 4.57 × 7 AxiTrader-US888-Live 8.00 × 1 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen