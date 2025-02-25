- Wachstum
Trades insgesamt:
299
Gewinntrades:
257 (85.95%)
Verlusttrades:
42 (14.05%)
Bester Trade:
183.80 USD
Schlechtester Trade:
-20.03 USD
Bruttoprofit:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Bruttoverlust:
-141.98 USD (151 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (450.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
450.85 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.74
Trading-Aktivität:
94.14%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
196.68
Long-Positionen:
231 (77.26%)
Short-Positionen:
68 (22.74%)
Profit-Faktor:
31.74
Mathematische Gewinnerwartung:
14.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-11.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.49%
Jahresprognose:
18.09%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.19 USD (0.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.29% (6.02 USD)
Kapital:
44.94% (5 124.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|248
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|3.3K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|333K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Bester Trade: +183.80 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +450.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.79 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 21" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
