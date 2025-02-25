- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
299
Transacciones Rentables:
257 (85.95%)
Transacciones Irrentables:
42 (14.05%)
Mejor transacción:
183.80 USD
Peor transacción:
-20.03 USD
Beneficio Bruto:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Pérdidas Brutas:
-141.98 USD (151 170 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (450.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
450.85 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.74
Actividad comercial:
94.14%
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
196.68
Transacciones Largas:
231 (77.26%)
Transacciones Cortas:
68 (22.74%)
Factor de Beneficio:
31.74
Beneficio Esperado:
14.60 USD
Beneficio medio:
17.53 USD
Pérdidas medias:
-3.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
18.09%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.19 USD (0.56%)
Reducción relativa:
De balance:
0.29% (6.02 USD)
De fondos:
44.94% (5 124.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|248
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|3.3K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|333K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +183.80 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +450.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 21" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
