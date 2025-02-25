SeñalesSecciones
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 68%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
299
Transacciones Rentables:
257 (85.95%)
Transacciones Irrentables:
42 (14.05%)
Mejor transacción:
183.80 USD
Peor transacción:
-20.03 USD
Beneficio Bruto:
4 506.38 USD (10 797 563 pips)
Pérdidas Brutas:
-141.98 USD (151 170 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (450.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
450.85 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.74
Actividad comercial:
94.14%
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
196.68
Transacciones Largas:
231 (77.26%)
Transacciones Cortas:
68 (22.74%)
Factor de Beneficio:
31.74
Beneficio Esperado:
14.60 USD
Beneficio medio:
17.53 USD
Pérdidas medias:
-3.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
18.09%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.19 USD (0.56%)
Reducción relativa:
De balance:
0.29% (6.02 USD)
De fondos:
44.94% (5 124.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 248
BTCUSD 49
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 3.3K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 333K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +183.80 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +450.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 21" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

No hay comentarios
